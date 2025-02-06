İş adamı Asil Nadir'in öldüğü iddialarına ailesinden açıklama

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Asil Nadir'in hayatını kaybettiği iddia edildi.

1980'li yıllarda İngiltere'nin en zenginleri arasında yer alan 83 yaşındaki Kıbrıslı ünlü iş insanı Asil Nadir’in vefat haberini Kıbrıs Gazetesi yazarı Ahmet Tolgay duyurdu.

YOĞUN BAKIMDAYDI

Nadir'in bir süredir yoğun bakımda yattığı öğrenildi.

Solunum yollarında yaşadığı sorun nedeniyle son dönemde sıklıkla hastaneye başvurmak zorunda kalan Nadir'in vefat haberine ise yalanlama geldi.

AİLESİNDE KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI

Öte yandan hastanede tedavisi süren Asil Nadir için acil kan bağışı çağrısı yapıldı.

Asil Nadir'in yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtilen açıklamada "Dualarınızı esirgemeyin" denildi.

ASİL NADİR KİMDİR

1941 yılında Lefke’de dünyaya gelen Nadir'in ailesi, 1961 yılında Londra’ya taşındı.

Ailesi Londra'ya taşındığında Asil Nadir, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencisiydi.

Okulu bırakıp iş hayatına atıldı.

Londra merkezli Wear Well konfeksiyon şirketini satın aldı.

Sunday Times gazetesi onu dünyanın en zengin insanları arasında 11. sıraya yerleştirdi.

1988’de Günaydın gazetesini satın alınca Türkiye’de ismi duyuldu.

Ardından Güneş ve Tan gazeteleri ile Nokta dergisini satın aldı.

Türkiye’de de çok sayıda yatırımı olan Nadir, şirketlerinin batmasının ardından 1993’te KKTC’ye gitti.

2010 yılında İngiltere'ye dönen Nadir, 2013 yılında kalan 5 yıllık cezası için Türkiye’ye gönderildi.

Asil Nadir'in ilk eşi 15 Eylül 1962 tarihinde evlendiği Ayşegül Tecimer'dir. 1961 yılında İstanbul'da tanışan çift, 1989 yılında boşandı. Asil Nadir 2 Aralık 2005 tarihinde Neriman Nur ile nikah masasına oturdu.