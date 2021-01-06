İş Bankası yeni genel müdürü kimdir? Hakan Aran kimdir, kaç yaşında? Hakan Aran hayatı ve kariyeri..

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali'nin görevinden istifa etmesiyle birlikte yeni genel müdür kim olacak soruları gündeme geldi. Bali'nin yerine gelecek isim olan Hakan Aran kimdir merak ediliyor.

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali düzenlediği basın toplantısı ile mart ayı sonunda görevini bırakacağını açıkladı. Bali, o tarihe kadar ise görevinin başında olduğunu belirtti. Adnan Bali, uygun görülmesi durumunda ise yönetim kurulunda göreve devam edebileceğini söyledi.

Bu gelişmenin ardından İş Bankası 17. genel müdürü kim olacak, Adnan Bali'nin yerine kim gelecek soruları ortaya çıktı.

İş Bankası'ndan yapılan açıklamada, 2008 yılından beri İş Bankası Genel Müdür Yardımcılığı görevini yapan ve Adnan Bali'nin yerine gelecek ismin Hakan Aran olduğu duyuruldu.

Arama motorlarında Hakan Aran kimdir, İş Bankası yeni Genel Müdürü Hakan Aran kaç yaşında, nereli gibi sorular araştırılmaya başladı.

Peki Hakan Aran kimdir? İşte Hakan Aran'ın hayatı ve kariyer hakkında merak edilenler..

HAKAN ARAN KİMDİR?

1968 yılında Hatay'ın Antakya ilçesinde doğan Hakan Aran, 2008 yılından bu yana İş Bankası Genel Müdür Yardımcılığı görevini yapıyordu. Hakan Aran Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden 1990 yılında mezun odu.

Hakan Aran daha sonra 1990 yılında Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İşletme alanında yüksek lisansını yaptı.

İlk olarak 1990 yılında İş Bankası BT Sistem İşletimi Bölümü’nde Stajyer Yazılım Uzmanı olarak İş Bankası'nda görev yapan Aran 31. yılında genel müdürlüğe yükseldi.

İlk terfisini 1999 yılında Bilgi Teknolijeleri Çözüm Geliştirme Bölümü Müdür Yardımcılığına gelerek aldı.

2002 yılında aynı bölümde Birim Müdürlüğüne ve 2005 yılında da Bölüm Müdürlüğüne atandı.

17 Temmuz 2008 tarihinde İş Bankası Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.

İŞ BANKASI'NDAN AÇIKLAMA

İş Bankası’nın KAP’a yaptığı açıklamada,, "Genel Müdürümüz Sayın Adnan Bali, Bankamızın bu yıl Mart ayında yapılacak Genel Kurulu itibarıyla Genel Müdürlük görevinden ayrılma kararı aldığını, Genel Kurul tarihine kadar görevini sürdüreceğini ve Genel Kurul irade gösterirse Yönetim Kurulu'nda göreve devam etmeyi düşündüğünü beyan etmiştir. Sayın Adnan Bali, resmi kurum ve yetkili kurulların da uygun görmesi halinde Genel Müdür Yardımcımız Sayın Hakan Aran'ı kendisinden sonra Genel Müdürlük görevini üstlenebilecek kişi olarak düşündüğünü açıklamıştır" denildi.