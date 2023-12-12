İş bulamıyoruz diyenlere belgeli kanıt! İstanbul'da dükkanlardaki ilanlar dikkat çekti Ensonhaber Whatsapp hattına ulaşan bir videoda, Kartal ilçesindeki birçok dükkanda iş ilanının asılı olduğu görüldü. Videoyu çeken vatandaş, "İş yok diyenler boşuna ağlamasın" dedi.

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Türkiye'de uzun yıllardır iş olmadığına dair algı oluşturuluyor.

Ancak işverenlere göre olay, 'iş var ama beğenilmiyor' yönünde.

Özellikle genç kesim iş bulamadıklarından yakınırken, birçok sektör yeterli personel bulamamaktan şikayetçi.

İnternet sitelerindeki eleman ilanlarının yanı sıra hemen her bölgedeki dükkanlarda da birçok iş ilanı bulunuyor.

Dükkanlar iş ilanlarıyla dolu

Bunun bir örneği de İstanbul'da gözler önüne serildi.

Ensonhaber WhatsApp hattına gelen bir videoda, bir vatandaş Kartal ilçesinde kaydettiği videoda ilanlara dikkat çekti.

"İş yok diyenler boşuna ağlamasın"

Videoda şu ifadeler yer aldı:

"Burası Kartal Bankalar Caddesi. İş ilanları.. İş yok diyenler boşuna ağlamasın. Her iki dükkanda bir eleman aranıyor. Garson, tezgahtar aranıyor. Burada bizimle çalışmak ister misiniz yazıyor."

Vatandaşın çektiği 1 dakikalık videoda, 5 dükkanda ilanın olduğu görüldü.