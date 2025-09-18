İş insanı Mehmet Koç: Türkiye'de hiç kimse açlık sınırının altında yaşamıyor

Açlık ve yoksulluk sınırı rakamları, her dönem tartışmaları da beraberinde getiriyor...

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), her ay gerçekleştirdiği açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI BELLİ OLDU

Rapora göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için gerekli olan aylık gıda harcaması yani açlık sınırı 26 bin 413 liraya yükseldi.

Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen yoksulluk sınırı ise 86 bin 36 lira oldu.

GÜNDEM OLDU

Rakamlar gündem olmayı sürdürürken Girişimci İş Adamları Vakfı Genel Başkanı Mehmet Koç'un, CNBC-e ekranlarında katıldığı bir programda ekonomiye ilişkin yaptığı değerlendirme sosyal medyada gündem oldu.

"HİÇ KİMSE AÇLIK SINIRININ ALTINDA YAŞAMIYOR"

Ekonomiyi değerlendiren iş insanı Mehmet Koç’un, "Türkiye'de çalışan hiç kimse açlık sınırının altında yaşamıyor." sözleri dikkat çekti.

DİŞ TEDAVİSİNİ ÖRNEK GÖSTERDİ

Koç, bu savını da son dönemde gündem olan ABD ile Türkiye'deki 'diş tedavisi' örneği üzerinden savundu.

"TÜRKİYE'DEKİ GİRİŞİMCİLİK İMKANLARI HİÇBİR YERDE YOK"

İş insanı Mehmet Koç programda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de çalışan, emek veren hiç kimse açık sınır altında falan yaşamıyor. Türkiye'nin şartları, bütün benzer ülkelerle kıyaslandığında, sağlık sisteminden kıyaslamak için bir örnek vermek istiyorum. Amerika'ya gidin, dişinizi yaptırmak isteyin, iki ay boyunca randevu alamazsınız ve 10 bin dolar para harcarsınız. Ama Türkiye'de dişinizi yaptırmak için bir kamu hastanesine gidin, iki günde yaptırırsınız ve hiçbir para ödemezsiniz.

Ve burada, özellikle gençler üzerinde de etkisi var; gençlerin bir kısmı böyle düşünüyor. Şimdi, genç bir arkadaşımız geliyor ve diyor ki "23 bin TL harcırahım var" ya da proje kuracak, "Ben dışarı gitmek istiyorum" diyor. İnanın bana, herhangi bir 20 yaşındaki gencin Türkiye'de sahip olduğu girişimcilik imkanları, hiçbir yerde yok; Bunu iddia ediyorum."