İş insanı Rıza Kalkavan sahte alkol kurbanı oldu

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Son zamanlarda sahte içkiden ölenlerin oranı artmaya başladı.

Özellikle İstanbul'da sahte içki nedeniyle 20'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Bu isimlerden birisi de Rıza Kalkavan oldu.

SAHTE ALKOL YİNE CAN ALDI

15 Ekim 2022'de hayata veda eden oyuncu Billur Kalkavan'ın kardeşi olan iş adamı Rıza Kalkavan'dan acı haber geldi.

59 yaşındaki Kalkavan, sahte alkolden dolayı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

RIZA KALKAVAN CANEZE TÖRENİNDE GÖRÜLMÜŞTÜ

Billur Kalkavan, 15 Ekim 2022 tarihinde İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede akciğer kanseri sebebiyle 59 yaşında ölmüştü.

Rıza Kalkavan, 17 Ekim 2022 tarihinde düzenlenen cenaze töreninde kardeşine veda ederken ayakta durmakta güçlük çekmişti.