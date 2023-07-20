İş insanı Sedat Şahin cezaevinden tahliye edildi

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Samsun Bafralı olarak bilinen iş insanı Sedat Şahin hakkında önemli bir gelişme yaşandı.
8 yıldır cezaevinde bulunan Sedat Şahin bugün tahliye oldu.
Yakınları karşıladı
Son olarak, İzmir Buca Cezaevi’nde yatan Sedat Şahin’i yakınları ve arkadaşları sevgi gösterileriyle karşıladı.
Şahin’in Sarallar ailesiyle de geçmiş dönemde çatışmaları olduğu biliniyor.
Sarallar ailesiyle olan husumetleri biliniyor
Saral ailesiyle Sedat Şahin arasında yaşanan bu gerginliğin sonucu olarak birçok çatışma meydana geldi.
Mart 2005'te tahliye olan Sedat Şahin, bir gün sonra İstanbul'da düzenlenen operasyon 30 adamıyla birlikte yeniden gözaltına alındı.