İş insanı Sedat Şahin cezaevinden tahliye edildi 8 yıldır cezaevinde bulunan iş insanı Sedat Şahin yargılandığı mahkemece bu akşamüzeri tahliye edildi.

ensonhaber.com

Samsun Bafralı olarak bilinen iş insanı Sedat Şahin hakkında önemli bir gelişme yaşandı.

8 yıldır cezaevinde bulunan Sedat Şahin bugün tahliye oldu.

Yakınları karşıladı

Son olarak, İzmir Buca Cezaevi’nde yatan Sedat Şahin’i yakınları ve arkadaşları sevgi gösterileriyle karşıladı.

Şahin’in Sarallar ailesiyle de geçmiş dönemde çatışmaları olduğu biliniyor.

Sarallar ailesiyle olan husumetleri biliniyor

Saral ailesiyle Sedat Şahin arasında yaşanan bu gerginliğin sonucu olarak birçok çatışma meydana geldi.

Mart 2005'te tahliye olan Sedat Şahin, bir gün sonra İstanbul'da düzenlenen operasyon 30 adamıyla birlikte yeniden gözaltına alındı.