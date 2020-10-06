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    İş makinaları Kapalı Maraş'ta çalışmalara başlıyor

    İş makinaları Kapalı Maraş'ta çalışmalara başlıyor

    KKTC'nin 46 yıldır kapalı olan turizm kenti Kapalı Maraş'ın tekrar turizme kazandırılmasına yönelik çalışmalara başlandı. İş makinaları, Kapalı Maraş'a girdi.
    • Haber Merkezi
    • 06.10.2020 - 17:31
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    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) bağlı Kapalı Maraş bölgesinin 46 yıl sonra tekrar açılmasına ilişkin çalışmalar sürüyor.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile gerçekleştirdiği görüşmede 46 yıldır halka kapalı olan ve özel izinlerle girilebilen Kapalı Maraş'ın açılmasına yönelik ilk adımların atıldığı anlara şahitlik etti.

    TURİZM GELİRİNİN YÜZDE 50'DEN FAZLASINI KARŞILIYORDU

    1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın düzenlendiği sürecin öncesinde Kıbrıs Cumhuriyeti'nin turizm gelirlerinin yüzde 50'den fazlasını karşılayan Kapalı Maraş, tekrar halkın hizmetine açılıyor.

    İş makineleri Kapalı Maraş'ta çalışmalara başlıyor ViDEO

    İş makinaları Kapalı Maraş ta çalışmalara başlıyor #1

    İŞ MAKİNALARI ALANA GİRDİ

    Perşembe günü KKTC halkının sahilinden faydalanabileceği Kapalı Maraş'ı düzenlemek üzere alana giriş yapan iş makinalarından da ilk görüntüler geldi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş makinalarının konumu ve çevre gözlemi ardından hayırlı olsun dileklerini iletti.

    İş makinaları Kapalı Maraş ta çalışmalara başlıyor #2

    ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILACAK

    Rumlarla pazarlık yapılmak üzere kapatılan ve politik bir merkez haline gelen Kapalı Maraş'ın kullanılabilir bir turizm merkezi haline geri döndürülebilmesi için alana giriş yapan iş makinaları, çevre düzenleme çalışmalarında kullanılacak.

    Kapalı Maraş nerede?

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