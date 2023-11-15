İş yeri kurşunlanmıştı! Banu Parlak, Polat çiftinin tutuklanmasını dans ederek kutladı Şarkıcı ve fenomen Banu Parlak, güzellik merkezinin kurşunlanmasından Dilan Polat ve Engin Polat'ı sorumlu tuttu. Yürütülen soruşturmada Polat çiftinin 'azmettiricilik' suçundan tutuklanmalarına karar verilince, Parlak sevinçten dans etti.

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ensonhaber.com

Sosyal medya fenomenleri mercek altına alınırken, yaşanan husumetler de ortaya çıkmaya devam ediyor.

Bir dönem yakın ilişki kuran isimlerin, geniş bir hayran kitlesine sahip olunca araları açılmaya başladı.

Bunlardan biri de gündemden düşmeyen Dilan Polat ile fenomen Banu Parlak.

Güzellik merkezi kurşunlandı

İkili arasındaki husumet, Polat çifti tutuklanmadan kısa süre önce silahlı saldırıyla bir kez daha gündeme geldi.

Parlak, güzellik merkezinin kurşunlanmasından Dilan Polat ile Engin Polat'ı sorumlu tuttu.

İfade verdiler

Bunun üzerine savcılık harekete geçerek soruşturma başlattı. Bu süreçte Polat çifti ise kara para aklama, vergi kaçırma ve suç örgütü kurma suçlarından cezaevine gönderildi.

Parmaklıklar arkasındaki 10'uncu günde ise Parlak'ın suçlamaları nedeniyle ifade vermek için adliyeye getirildiler.

İkinci dosyadan tutuklandılar

Savcılık, baba Sezgin Polat ile birlikte çiftin 'azmettirici' suçundan tutuklanmalarına karar verdi.

Sevinçten göbek attı

Gelişmeler yaşanırken Parlak da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sevinçten dans ettiği anlara yer verdi.