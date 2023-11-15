Sosyal medya fenomenleri mercek altına alınırken, yaşanan husumetler de ortaya çıkmaya devam ediyor.
Bir dönem yakın ilişki kuran isimlerin, geniş bir hayran kitlesine sahip olunca araları açılmaya başladı.
Bunlardan biri de gündemden düşmeyen Dilan Polat ile fenomen Banu Parlak.
Güzellik merkezi kurşunlandı
İkili arasındaki husumet, Polat çifti tutuklanmadan kısa süre önce silahlı saldırıyla bir kez daha gündeme geldi.
Parlak, güzellik merkezinin kurşunlanmasından Dilan Polat ile Engin Polat'ı sorumlu tuttu.
İfade verdiler
Bunun üzerine savcılık harekete geçerek soruşturma başlattı. Bu süreçte Polat çifti ise kara para aklama, vergi kaçırma ve suç örgütü kurma suçlarından cezaevine gönderildi.
Parmaklıklar arkasındaki 10'uncu günde ise Parlak'ın suçlamaları nedeniyle ifade vermek için adliyeye getirildiler.
İkinci dosyadan tutuklandılar
Savcılık, baba Sezgin Polat ile birlikte çiftin 'azmettirici' suçundan tutuklanmalarına karar verdi.
Sevinçten göbek attı
Gelişmeler yaşanırken Parlak da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sevinçten dans ettiği anlara yer verdi.
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