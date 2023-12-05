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İş yerine kurşun yağmıştı! Ece Ronay bakın neler söylemiş...

İş yerine kurşun yağmıştı! Ece Ronay bakın neler söylemiş... Güzellik merkezi iki kez kurşunlanan Ece Ronay, saldırganlardan şikayetçi oldu. Ronay ifadesinde ise "Birileri, beni bu yaşanan olayların içine çekmeye çalışıyor. Benim bu olaylarla bir alakam yok" dedi.