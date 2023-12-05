DHA
Geçtiğimiz günlerde Gebze'deki güzellik salonu kurşulanan Ece Ronay, bir şokla daha sarsıldı.
Ronay'ın Gebze'deki güzellik merkezine silahlı saldırının ardından bu sefer Kadıköy'deki şubesi kurşunlandı.
Sabah saatlerinde Bağdat Caddesi'nde gerçekleşen olayın ardından Ronay, ifadesi alınmak üzere Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Yapılan incelemlerde Ronay'ın güzelik merkezine 3 kurşunun isabet ettiği öğrenilirken, fenomenin ise ifadesi ortaya çıktı.
"Olaylarla alakam yok" dedi
Saldırganlardan şikayetçi olan Ronay ifadesinde, "Birileri, beni bu yaşanan olayların içine çekmeye çalışıyor. Benim bu olaylarla bir alakam yok dediği" öğrenildi.
Ece Ronay, emniyet çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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