İşçi çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?

İşçi çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işten çıkarma yasağı ile ilgili açıklamalarda bulundu.İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek sorusu işçi ve işverenler tarafından aranıyor.

Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini en aza indirmek için alınan tedbirler kapsamında işçinin haklarını korumak adına işten çıkarma yasağı getirildi.

Temmuz ayında kaldırılması öngörülen ve geçici yasa olarak yürürlüğe giren İşten çıkartma yasağı ile ilgili alınan karara göre bu uygulamanın bir süre daha devam edeceği bildirilmişti. Binlerce işveren ve çalışan konuya dair detayları merak ediyor…

İŞÇİ ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI MI?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İş Kanunu uyarınca işverenin çalışanını işten çıkarma yasağı, 17 Eylül'den itibaren 2 ay daha uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 4857 sayılı İş Kanunu'nda işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 17 Eylül'den itibaren 2 ay daha uzatılması düzenlendi.