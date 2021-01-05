İşçi sendikalarının yönetici maaşları tartışılıyor

DİSK yöneticileriyle ilgili başlayan maaş tartışmasına, Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan yanıt verdi. Çalışkan, yılda 12 maaş ve 4 kez ikramiye aldığını söyledi.

Asgari ücretin 2 bin 825 lira olarak açıklandığı yeni yılda, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı en büyük sendika olan Genel-İş'in Genel Başkanı ve yöneticileri 20 ile 25 bin lira aralığında maaş alıyor iddiası, yeni bir tartışma yarattı.

İlk olarak Umut-Sen Koordinatörü Başaran Aksu'nun dile getirdiği iddiaya göre, Genel-İş'in başkanı ve yöneticileri 20 ile 25 bin lira aralığında maaş alıyor. Aksu, yöneticilerin 'Hizmet Ödülü' başlığında ek ücretler de aldığını belirtiyor ve bunu 'yağma' olarak nitelendiriyor.

"YÖNETİCİLERİMİZİN MAAŞI 14 BİN LİRA ARTI İKRAMİYELER"

Independent'tan Can Bursalı’nın haberine göre, Aksu'nun iddialarına yanıt veren Genel-İş Genel Başkanı Çalışkan, "Yöneticilerimizin maaşı 13-14 bin lira civarında. Benim maaşım da 14 bin 500 lira." dedi. 25 bin lira aldığı iddiasını reddeden Çalışkan, maaşının yanı sıra yılda 4 maaş da ikramiye aldığını dile getirdi.

"YÖNETİCİLERİMİZ, ÜYELERDEN ÇOK FAZLA MAAŞ ALMIYOR"

"Sendikaya üye olanlar o rakamları kazanabiliyor mu?" sorusuna Çalışkan, “Biz, bazı iş yerlerinde 11-12 bin lira seviyesinden toplu sözleşme imzaladık. Sendika yöneticileri de üyelerden çok farklı maaşlar almıyor.” yanıtını verdi.