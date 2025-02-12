İşçiler günlerdir eylemdeydi: KFC ve Pizza Hut'ın Türkiye işletmecisinde işten çıkarmalar başlıyor

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Hazır yemek zinciri olan KFC ve Pizza Hut restoranlarının Türkiye'deki faaliyetleri, geçen ay yapılan açıklamayla durdurulmuştu.

Yum! Brands, geçen ay Türkiye'deki tüm KFC ve Pizza Hut restoranlarının sahibi ve işletmecisi İş Gıda ile franchise anlaşmasını, firmanın standartları karşılayamaması nedeniyle feshettiğini duyurmuştu.

Açıklamada "Fesih, Türkiye'deki 283 KFC ve 254 Pizza Hut restoranını etkiliyor ve Yum! Brands, bu restoranların en azından geçici olarak kapanmasını bekliyor" ifadeleri kullanılmıştı.

Bu gelişmelerin ardından Türkiye operasyonları İş Gıda tarafından yönetilen fast food zincirleri KFC ve Pizza Hut fesih işleminin ardından şubelerini tek tek kapatırken İş Gıda da konkordato ilan etti.

Yaklaşık 7,7 milyar TL'lik borcu olan firmanın bünyesinde çalışan binlerce işçi ise mağdur oldu.

KFC VE PİZZA HUT'UN TÜRKİYE AYAĞINDA BİNLERCE İŞÇİ MAĞDUR OLDU

Firmanın konkordato ilanının ardından işçilere maaşları ve içerdeki hakları ödenmedi.

Bunun yanı sıra işçiler, ödenmeyen haklarını kaybetmemek için yeni bir işe de giremiyordu.

Çalışanlar, haklarını alamadıkları sebebiyle firmayı İstanbul ve İzmir gibi pek çok ilde protesto etti.

Binlerce çalışanın giderek artan mağduriyeti sürerken konuya dair yeni bir gelişme yaşandı.

KFC ile Pizza Hut markalarının Türkiye işletmecisi İş Gıda A.Ş., yazılı bir açıklama yaparak işçilerin işten çıkış işlerimlerinin başlatılacağını duyurdu.

İŞTEN ÇIKARMALAR YAPILACAK: TÜM HAKLAR VERİLECEK

Yine açıklamada, çalışanların 2025 öncesi geriye dönük alacaklarının olmadığı belirtilirken, kıdem ve ihbar tazminat haklarının saklı olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Sözleşmemizin Yum! Brands tarafından feshedilmesine bağlı olarak faaliyetlerimizin durması nedeniyle zorunlu ve feshin son çare olması ilkesine uygun şekilde, İş Kanunu’nun 18. maddesi kapsamında işten çıkış işlemlerine başlanacaktır. İşten çıkış işlemleri kapsamında çalışanlarımızın varsa kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve izin alacakları yasal olarak saklıdır." denildi.

"ŞEFFAFLIKLA YÖNETMEYE KARARLIYIZ"

İş Gıda'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Öncelikle, 36 yıldır Türkiye’de faaliyet gösteren KFC ve Pizza Hut markalarının 2020 yılından bu yana işletmeciliğini üstlenen İş Gıda A.Ş. olarak, Yum! Brands ile olan sözleşmemizin tek taraflı feshedilmesi sonucu yaşanan gelişmeler nedeniyle içinde bulunduğumuz bu zorlu süreçten duyduğumuz derin üzüntüyü tüm paydaşlarımız ve kamuoyu ile paylaşmak isteriz.



Bu süreçte çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve müşterilerimiz için taşıdığımız sorumluluğun bilincindeyiz. Sürecin tüm paydaşlarımız açısından en sağlıklı ve mümkün olan en az zararla ilerlemesini sağlamak adına yoğun bir çaba içindeyiz. Bu süreci şeffaflıkla yönetmeye kararlıyız.

MEVCUT DURUM

Mevcut Durumumuz



2020 yılında 138 KFC restoranı ile başladığımız ve sonrasında 2022 yılında dahil ettiğimiz 58 Pizza Hut restoranı ile devam ettirdiğimiz yolculuğumuzda dört yıldan kısa bir sürede yeni restoran açılışlarıyla 35 şehirde, tamamı İŞ Gıda’ya ait 537 restorana ulaştık. Bu süreçte yalnızca restoranlarımızın sayısını artırmakla kalmadık; tedarik zincirinden inşaata, kurye operasyonlarına kadar yaygın bir ekosistem inşa ettik ve binlerce kişiye istihdam yarattık.



Bu hızlı büyümenin getirdiği yatırım maliyetlerini sürekli özkaynaklarımızla karşıladık. Kazandığımız her bir kuruşu Yum! Brands’in yönlendirmesi doğrultusunda yeni KFC ve Pizza Hut restoran açılışlarına yatırdık. Bunun sonucu olarak, 2024’ün son çeyreğinde finansal anlamda zorlanmaya başladık ve çok yüksek faizli kredilere başvurmak zorunda kaldık.



Bu esnada hem markalarımızın hem de paydaşlarımızın zarar görmemesi adına Yum! Brands ile görüşmelere başladık. Bu görüşmelerde tüm operasyonların kendilerine devredilmesi de seçenekler arasındaydı. Süreç olumlu bir şekilde ilerlerken, 8 Ocak 2025 tarihinde sözleşmemizi aniden tek taraflı olarak feshederek dört yıllık iş birliğimizi bir anda sonlandırma kararı aldılar. Bunun sonucunda biz de Türkiye genelindeki tüm KFC ve Pizza Hut restoranlarımızın operasyonlarını durdurmak zorunda kaldık.



Bu gelişme, çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve müşterilerimiz açısından önemli sonuçlar doğurmuştur. Sürecin etkilerini en aza indirmek ve başta çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızın haklarını korumak adına gerekli adımları atıyoruz.

"TÜM PAYDAŞLARIMIZIN HAKLARINI GÜVENCE ALTINA ALABİLMEK ADINA KONKORDATOYA BAŞVURDUK"

Şirketimizin mali ve operasyonel koşullarını değerlendirerek, yükümlülüklerimizi sürdürülebilir şekilde yerine getirebilmek ve tüm paydaşlarımızın haklarını güvence altına alabilmek adına konkordatoya başvurduk. Mahkeme konkordatonun kesinleşmesi öncesi 31 Ocak 2025 itibarıyla üç aylık geçici mühlet kararı verildi.



Bu süreç, şirketimizin mali dengesini yeniden sağlamak ve tüm taraflar için en uygun hukuki çözümleri geliştirmek adına alınmış bir önlemdir. Konkordato sürecinin yönetimi, ilgili yasal çerçevede, mahkemece atanmış konkordato komiserlerinin gözetiminde, yetkili makamların denetimi ve rehberliğinde yürütülmektedir.

ÇALIŞANLAR İÇİN YAPILACAKLAR