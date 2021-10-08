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- İşgal altındaki Kudüs'te binlerce kişi cuma namazı kıldı
İşgal altındaki Kudüs'te binlerce kişi cuma namazı kıldı
Müslümanlara yönelik saldırılarına devam eden İsrail, sabah namazı için bir araya gelen Filistinlileri engellemeye çalıştı.
- İHA
- 08.10.2021 - 15:18
- Güncelleme : 08.10.2021 - 15:29
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da namaz kılınmasına engel oluyor.
Çeşitli bölgelerden sabah erken saatlerde cuma namazı kılmak için bir araya gelen Filistinliler, İsrail güçlerinin sıkı tedbirlerine rağmen Mescid-i Aksa'ya ulaştı.
'MESCİD-İ AKSA MÜSLÜMANLARIN'
Namazın eda edilmesinin ardından avlularda toplanan Filistinliler, sessizce namaz kılınması kararını protesto ederek, sloganlarında Mescid-i Aksa'nın sadece Müslümanlara ait olduğunu vurguladı.
Öte yandan İsrail güçleri akın eden binlerce Filistinlinin girmesini engellerken, 6 otobüsü de durdurdu.
İşgal altındaki Kudüs'te, binlerce kişi cuma namazı kıldı VİDEO