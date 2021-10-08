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İşgal altındaki Kudüs'te binlerce kişi cuma namazı kıldı

İşgal altındaki Kudüs'te binlerce kişi cuma namazı kıldı

Müslümanlara yönelik saldırılarına devam eden İsrail, sabah namazı için bir araya gelen Filistinlileri engellemeye çalıştı.