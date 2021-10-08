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    İşgal altındaki Kudüs'te binlerce kişi cuma namazı kıldı

    Müslümanlara yönelik saldırılarına devam eden İsrail, sabah namazı için bir araya gelen Filistinlileri engellemeye çalıştı.
    • İHA
    • 08.10.2021 - 15:18
    • Güncelleme : 08.10.2021 - 15:29
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    İşgal altındaki Kudüs'te binlerce kişi cuma namazı kıldı

    İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da namaz kılınmasına engel oluyor.

    Çeşitli bölgelerden sabah erken saatlerde cuma namazı kılmak için bir araya gelen Filistinliler, İsrail güçlerinin sıkı tedbirlerine rağmen Mescid-i Aksa'ya ulaştı.

    'MESCİD-İ AKSA MÜSLÜMANLARIN'

    Namazın eda edilmesinin ardından avlularda toplanan Filistinliler, sessizce namaz kılınması kararını protesto ederek, sloganlarında Mescid-i Aksa'nın sadece Müslümanlara ait olduğunu vurguladı.

    Öte yandan İsrail güçleri akın eden binlerce Filistinlinin girmesini engellerken, 6 otobüsü de durdurdu.

    İşgal altındaki Kudüs'te, binlerce kişi cuma namazı kıldı VİDEO


    İşgal altındaki Kudüs te binlerce kişi cuma namazı kıldı #1

    İşgal altındaki Kudüs te binlerce kişi cuma namazı kıldı #2

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