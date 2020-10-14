İşgalci Ermenistan, gazetecilere saldırdı: Gazetecilerin şoförü yaralandı

Azerbaycan'a ait Karabağ topraklarını işgal eden Ermenistan, Terter'de sivillere yönelik saldırılarını sürdürürken, Azerbaycan Devlet Televizyonu'nu (AZTV) hedef aldı.

Azerbaycan, Karabağ'ı işgal eden Ermenistan güçleri ile çatışmalarını sürdürüyor.

Ermenistan, Karabağ'ı Ermeni işgalinden kurtarmak üzere büyük bir başarı elde ederek hızla ilerleyen Azerbaycan'a yönelik sivil saldırılara devam ediyor.

Terter'e doğru ilerleyen bir grup gazeteci de insan haklarını hiçe sayan Ermenistan ordusu tarafından saldırıya uğradı.

ERMENİ ORDUSU, BASINA SALDIRDI

Saldırıya uğrayan AZTV'nin Savaş Muhabiri Elnur Tofig saldırı anını, "Sabah saatlerinde Terter'in Duverli köyündeki bir okula topların isabet ettiğini duyduk. Olay bölgesine gidip çekimler yaptık. O sırada yeni saldırılar meydana geldi." cümleleri ile aktardı.

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TOP MERMİSİ ATILDI

Okul binası içindeyken bir top mermisinin okula isabet ettiğini ve tavanın üzerlerine çöktüğünü aktaran Tofig, "Hemen okul binasından çıktık ancak aracımızın bulunduğu bölgeye 4-5 top mermisi daha da düştü." dedi.

ŞOFÖR KARNINDAN YARALANDI

Araca doğru koşarken büyük bir patlamanın daha meydana geldiğini aktaran Tofig, "Şoförümüzün başından ve karnından yaralandığını gördüm. Hemen onu araca aldık ancak yanımızda bulunan bir sivil daha vardı. O da yaralıydı ve onu da alıp Terter kent merkezine döndük." diye konuştu.

"HABER HAZIRLARKEN HABER OLDUK"

Araçlarının da hasar gördüğünü ancak herhangi bir can kaybının yaşanmadan saldırıyı atlattıklarını belirten Tofig, "Çok şükür ayaktayız. Her gün programımızda siviller ve yerleşim yerlerinin hedef alındığını söylüyoruz ancak bugün kendimiz haber hazırlarken haber olduk." dedi.

Tofig, gazeteci olarak Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarını takip etmeyi sürdüreceklerini söyledi.

TOP ATIŞLARI SÜRÜYOR

Ermenistan ordusunun, ateşkesi ihlal ederek Terter kent merkezine yönelik yoğun top atışları devam ediyor.

Azerbaycan Başsavcılığı, 27 Eylül'den 14 Ekim'e kadar Ermenistan'ın saldırıları nedeniyle 43 Azerbaycanlı sivilin yaşamını yitirdiğini, 206 sivilin yaralandığını bildirmişti.

SALDIRILAR DURMADI

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine 27 Eylül'de karşı saldırı başlatmıştı. Mevzilerini kaybeden Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine top ve füzelerle saldırmaya devam etmişti.

ATEŞKES İHLALİ

Ermenistan ve Azerbaycan, Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören, insani amaçlı ateşkes kararı almıştı.

10 ÖLÜ 35 YARALI

Ancak Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden, 11 Ekim'de Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 10 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.