İsias Oteli davasında tutuklu 2 sanık tahliye oldu Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde Adıyaman'da yıkılan ve 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli'ne ilişkin davada yargılanan 5 tutuklu sanıktan 2'si tahliye edildi.

AA

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat deprem felaketinde yıkılan binaların sorumlularının yargı süreçleri devam diyor.

Bu kapsamda Adıyaman'da yıkılan ve 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli'ne ilişkin davasında yeni bir gelişme yaşandı.

Dava kapsamında 5 tutuklu sanıktan 2'si tahliye edildi.

Yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol

3. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan tutukluluk incelemesinde, tutuklu bulundukları süre ve celse arasında dosyaya giren bilgi ve belgeler dikkate alınan tutuklu sanıklardan otelin sahibi Ahmet Bozkurt'un oğlu Efe Bozkurt ile otelin fenni mesulü inşaat mühendisi Halil Bağcı'nın, "yurt dışı yasağı" ve "haftada bir gün imza atma" şeklindeki adli kontrol şartlarıyla tahliyesine karar verildi.

3 kişinin tutukluluk hali sürüyor

Mahkeme heyeti, diğer tutuklu 3 sanığın mevcut halinin devamına hükmetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sporcuların da aralarında yer aldığı 72 kişinin yaşamını yitirdiği İsias Oteli'ne ilişkin 5'i tutuklu 11 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması 3 Ocak'ta yapılmıştı. Dava, 26 Nisan'da görülecek ikinci duruşmayla devam edecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)