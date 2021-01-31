İsim nasıl değiştirilir? Ad ve soyad düzeltme başvurusu nasıl yapılır? İsim değiştirmek için gerekenler..

İsim nasıl değiştirilir? Ad ve soyad düzeltme başvurusu nasıl yapılır? İsim değiştirmek için gerekenler..

İçişleri Bakanlığınca, vatandaşların isteği üzerine mahkeme kararı aranmaksızın 2017'den bugüne kadar binlerce kişinin ismini düzelttiği bildirildi. Peki isim ve soyisim nasıl değiştirilir?

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün, 2017 yılında başlattığı mahkeme kararı aranmaksızın bir kereye mahsus ad ve soyadı değişikliği yapılabilmesine olanak sağlayan uygulamasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bazı durumlarda adların mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesine imkan tanıyan düzenlemeye, vatandaşların ilgisi devam ediyor.

İsmini değiştirmek veya düzeltmek isteyen vatandaşlar, konuyla ilgili yoğun bir şekilde araştırma yapıyor.

Peki isim ve soyisim değiştirme nasıl yapılır? İşte isim değiştirmek veya düzeltmek isteyenlerin merak ettiği detaylar..

İSİM DEĞİŞTİRME NASIL YAPILIR?

Nüfus Hizmetleri Kanunu ek geçici 8. Maddesinde göre; vatandaşlar belirlenen durumlar içerisinde ve belirli bir süre için dava açmadan isim değiştirmek işlemini Nüfus Müdürlüğü'nden yapabilirler.

Düzenlenen maddeye uyarınca; yazım hatası bulunan, düzeltme işareti kullanılmadığı için anlam değiştiren ve toplum karşısında kişiyi gülünç duruma düşüren isimler Nüfus Müdürlüklerinde değiştirebiliyor.

Soyadı değiştiren erkeklerin evli olması ya da çocuklarının bulunması halinde; bu kişinin ailesinin de soyadı otomatik olarak düzenlenir.

Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının isim değiştirme taleplerini elçilikler tarafından iletmesi gerekir.

İSİM DEĞİŞTİRMEK İÇİN GEÇERLİ GÖRÜLEN SEBEPLER

Nüfus Müdürlüklerine yapılan başvurularda olumlu sonuç alamayan vatandaşların isim değiştirme davasını açma hakkı saklı tutulmuştur. Ancak davadan değişiklik sonucunun çıkması için kişinin belirlenen haklı sebeplerden birine sahip olması gerekir.

• İsmin kişiyi sosyal hayatında komik duruma düşürmesi

• İsmin genel toplum ahlak, anane, örf ve adetlere aykırı olması

• Kişinin dini görüşüyle örtüşmeyen bir isme sahip olması (Kişinin sonradan din değiştirmesi durumlarında da haklı sebep olarak kabul edilir.)

• İsmin kötü bir olayı, anıyı veya başka bir kişiyi hatırlatması

• İsmin telaffuzunun kolay olmaması

• Kişinin sosyal çevresi (arkadaş ortamı, iş hayatı, aile yaşamı) içerisinde farklı bir isimle biliniyor ya da tanınıyor olması

• Kişinin ismini bir türlü benimseyememesi

• Cinsiyet değişikliği

• İsmin kişinin sosyal, iş ve günlük akışında hayatını olumsuz yönde etkilemesi

İsim Değiştirmek İçin Haklı Sayılmayacak Nedenler Nelerdir?

• Kan davası sebebiyle kişinin kimliğini gizlemek istemesi ve kendilerine ulaşılmasını önlenme amacını taşıması

• Aile içerisinde suç işlemiş ya da herhangi bir suça karışmış bireylerin bulunması

• Sabıka kaydı bulunması ve Emniyet güçleri tarafından kaç durumda olması halinde kimliğinin tespit edilmesini önlemek

• Ülke içerisinde aynı ismi taşıyan çok sayıda kişinin bulunması

• Popüler, ünlü kişiler ile adaş olmak

• Haklarında mahkumiyet kararı çıkmış ya da herhangi bir suçtan hüküm giymiş kişilerle aynı ada sahip olmak

İSİM DEĞİŞTİRME/DÜZELTME ÜCRETİ NE KADAR?

İsim değiştirme sürecinde istenilen harç miktarı isim değiştirme nedenlerine bağlı olarak değişiklik gösterir.

Eğer kişi yalnızca yazım hatası ya da gülünç duruma düşme nedenleri ile isim değiştirmek istiyorsa 55 TL harç bedeli öder. Diğer gerekçelerde ise harç bedeli 150-200 TL arasında belirlenir