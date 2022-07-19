İşitme engelli Cansu karate ile hayata bağlandı

Doğuştan işitme engeli olan genç kız, evden dahi çıkmazken karate ile yeniden doğdu. Başarılı sporcu karatede kahverengi kuşağa ulaştı.

Bolu'da, işitme engelli olarak dünyaya gelen Cansu Soner isimli genç kız, 6 yıl önce ailesine sporla uğraşmak istediğini ifade etti.

Ailesinin karate salonuna götürdüğü Cansu, diğer sporcuları izledikten sonra karate yapmaya karar verdi.

Spor onu hayata döndürdü

Karateye başlamadan önce zamanının büyük kısmını evde geçiren ve dışarı çıkmak istemeyen genç kız, 6 yıl önce başladığı sporla hayata yeniden tutundu.

Kahverengi kuşak oldu

Haftada 3 gün spor salonuna gelerek antrenman yapan Cansu, komutları anlayabilmek için gözünü bir an olsun hocasından ayırmıyor. 6 yılın sonunda kahverengi kuşak almaya hak kazanan başarılı sporcunun hedefi siyah kuşak sahibi olarak müsabakalara katılmak.

"Hayata tutunmaya çalışıyor"

Kızına destek olmak için antrenmanlarında yalnız bırakmayan baba Yüksel Soner, “Cansu doğuştan işitme engelli olduğu için kendini daha güzel hissetmesi için spor yapıyor. Haftada 3 gün karateye gidiyor. Kendisini geliştiriyor. Evde canı sıkılıyor. Burada arkadaşlarıyla güzel vakit geçiriyor. Bu şekilde devam ettiriyoruz. Hayata tutunmaya çalışıyor. Burayı da kendisine yakın bulduğu için geliyor. Arkadaşlarıyla birlikte daha iyi gelişsin diye biz de uğraşıyoruz.

"Adresleri biliyor artık"

Cansu spora başlamadan önce daha çok evde duruyordu. Dışarıya fazla çıkmak istemiyordu. En fazla oyun oynamaya gidiyordu ama spora başladıktan sonra daha aktif oldu. Adresleri biliyor artık. kendisi gelip gidiyor, buraya gelip gitmesinde biz de yardımcı oluyoruz. Sporun çok faydası oldu. Karatede hedefi siyah kuşağa gelmek. Onun için uğraşıyor. İleride de müsabakalara katılacak” dedi.

"Her zaman engellileri de gözetelim"

Baba Soner, engelli çocukları olan ailelere de tavsiyelerde bulunarak, “Diğer ailelere tavsiyem çocuklarının sosyalleşmesi ve güzel zamanlar geçirmesi için spor önemli bir faktör. Spora ve sporcuya destek olalım. Her zaman engellileri de gözetelim” diye konuştu.

"Bu şekilde olması hiçbir şekilde engel değil"

Cansu’nun karate antrenörü Emrah Sarıcaer ise "Cansu ile uzun süredir beraber çalışıyoruz. Onun bu şekilde olması hiçbir şekilde engel değil. Aksine biz onunla çalışmaktan çok mutluyuz. Gayet iyi anlaşıyoruz. Gerek görsel gerek el becerilerimizle kendisine hareketlerimizi tarif ederek antrenman yaptırabiliyoruz. Kendisi de zaten çok dikkatli bir sporcu. Bu konuda bizi takip eden, sürekli takiplerimize dikkat eden bir sporcu. Çok güzel anlaşabiliyoruz, problem yaşamıyoruz" ifadelerini kullandı.