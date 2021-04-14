İşitme Engelliler Federasyonu'nda engelli gence dayak

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu As Başkanı Faruk Demir’in, bir işitme engelli vatandaşı darbettiği görüntüler ortaya çıktı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu As Başkanı Faruk Demir'in, işitme engelli bir kişiyi darbettiği görüntüler sosyal medyayı karıştırdı.

Demir'in, geçtiğimiz günlerde yine işitme engelli genci darbetmekten tutuklanan Fırat Kaya isimli kişiyle çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

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'Fırat Delikanlı' ismini kullanan Fırat Kaya’nın işitme engelli bir genci döverek sosyal medyada paylaşmasının ardından ortaya çıkan bu yeni görüntülerin İstanbul’da çekildiği öğrenildi.

Görüntülere göre, kendisi de işitme engelli olan Faruk Demir, kalabalık bir odada bir kişiyi darbediyor.

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Demir’in yanında bulunan bazı kişiler de bu engelli vatandaşa yumruk atıyor. Kaya ve Demir’in birlikte çekildiği bazı fotoğraflar ise dikkat çekiyor.

Öte yandan Fırat Kaya’nın darbettiği bir gencin, telefonla görüştüğü Faruk Demir’e başparmağıyla 'tamam' işareti yapması da dikkat çekti.

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