İskender füzesi hangi ülkenin, menzili ne kadar? İşte özellikleri

İskender füzesi hangi ülkenin, menzili ne kadar? İşte özellikleri

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken Kiev'e İskender füzesi atıldığı duyuruldu. Peki İskender füzesi nedir, hangi ülkeye ait, menzili ne kadar? İşte İskender füzesi özellikleri...

İskender füzesi, Rusya Ukrayna savaşı ile birlikte gündeme geldi.

ABD ile Rusya arasında 1987'de imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) ile yasaklanan İskender füzesi, Rusya tarafından Kiev'e atıldı.

Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Anton Geraşenko telegram hesabından yaptığı açıklamada “Kiev’e İskender Balistik Roketi atıldı. Vurulan yeri ve sivillerin durumu için inceleme sürüyor” dedi.

Vatandaşların gündeminde "İskender füzesi nedir, kim üretiyor? İskender füzesi özellikleri nelerdir, menzili ne kadar?" sorularını yerini aldı.

İşte İskender füzesi hakkında merak edilenler...

İSKENDER FÜZESİ NEDİR, ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

İskender Füzesi, Rus yapımı balistik bir füze sistemidir. Kısa menzilli atışlarda tercih edilen İskender Füzesi, ilk olarak 2006 yılında üretime sunulmuştur.

İskender Füzesi, 415-500 kilometre menzil, 6-50 kilometre arası uçuş irtifası ve radara görünmeme özelliklerine de sahiptir.

İskender'in bir dizi misket bombası, termobarik, yüksek patlayıcı parçalanmalı savaş başlığı, sığınak delici ve radarsavar görevleri için bir elektromanyetik darbe de dahil olmak üzere birçok farklı konvansiyonel savaş başlığı bulunmaktadır.

Aynı zamanda nükleer başlık da taşıyabilme kapasitesine sahiptir.