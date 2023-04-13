İskenderun Körfezi'nde şimşekler geceyi aydınlattı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı ve turuncu kodlu uyarılarının yapıldığı deprem bölgesinde yağışlı havalar etkisini sürdürüyor. Akşam saatlerinde yağmurla birlikte beliren şimşekler, eşsiz manzara oluşturdu.

İHA

Yurt genelinde yağışlı havalar etkili oluyor.

Nisan ayının ortalarına yaklaşılırken, ilkbahar yağmurları birçok kentte olumsuzluklara yol açıyor.

Cadde ve sokaklar göle dönmesiyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşıyor. Kazalar da kaçınılmaz oluyor.

Öte yandan sevindiren bir yanı ise kuraklık alarmı veren barajların dolmaya başlaması.

Turuncu ve sarı kodla uyarıldılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta boyunca birçok il için sarı ve turuncu kodlu uyarılarda bulundu.

Depremden etkilenen kentlerde de günlerce şiddetli yağışlar etkili oldu.

Şimşekler geceyi aydınlattı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağışın ardından şimşekler geceyi aydınlattı.

İskenderun Körfezi'nden görüntülenen şimşekler geceyi gündüze çevirdi.

Şiddetli yağmur nedeni ile meteorolojinin sarı kod ile uyarı yaptığı Körfez'de şimşekler gece boyunca etkili oldu.