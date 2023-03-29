İskenderun'da deniz taştı! Taşkın yangına sebep oldu Depremlerin etkisini gösterdiği Hatay'ın İskenderun ilçesinde sağanak yağış sonrasında denizin taşmasıyla bir iş yerinin elektrik kontağında yangın çıktı.

İHA

Türkiye'de art arda yaşanan felaketlerin bilançosu artıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaşanan sel felaketleri tüm ülkeleri yasa boğdu.

Yaşanan felaketlerin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor.

Depremin büyük hasara sebep olduğu Hatay'da afetin etkileri sürüyor.

Sahil kenarında sıvılaşma yaşandı

İskenderun ilçesinde depremden sonra sahil şeridinde zeminde yaşanan çökme ve sıvılaşma nedeniyle fırtınada deniz bir kez daha taştı.

Daha öncede iki kez denizin taştığı sahil şeridi ve Atatürk Bulvarı'nda bugün tekrarı yaşandı.

Kontaktan yangın çıktı

Meteoroloji'nin uyardığı kuvvetli rüzgar ve fırtına denizde devasa dalgalar oluşturdu. Sahil şeridini su basması ve dalgalarla birlikte su altında kalan bir kafede, elektrik kontağından yangın çıktı.

İş yeri kullanılamaz hale geldi

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken yangında iş yerinin bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

Etkisi devam ediyor

İskenderun körfezinde yaşanan şiddetli fırtınanın bölgede etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Denizin tekrar taştığını belirten vatandaşlar, fırtına ile bulvar ve iş yerlerini su bastığını kaydetti.