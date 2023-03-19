İskenderun'da depremin izleri siliniyor: Yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları yapılıyor Depremin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde, acil yıkılacak binaların yıkımları ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Türkiye 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı.

Toplam 11 ilde etkili olan sarsıntı; Adana, Diyarbakır, Malatya, Hatay, Şanlıurfa, Osmaniye, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, Elazığ ve Kilis'te büyük yıkıma neden oldu.

Binlerce bina yıkılırken, 49 binden fazla can da yitirildi. Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen afet, tarihi yapıları, şehirleri, altyapıları altüst etti.

Depremin izleri siliniyor

Şimdilerde kentlerde iyileştirme çalışmaları yapılırken, depremzedelerin de yaraları sarılmaya başlandı.

Çadır ve konteyner kentler hızlıca kurulmaya devam ederken, kentlerdeki enkazlar da kaldırılmaya devam ediyor.

Aynı zamanda hasarlı binaların da yıkımı sürüyor.

5 mahallede yıkım ve enkaz kaldırma işlemleri yapılıyor

Depremden önemli ölçüde etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde de çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Dumlupınar, Numune, Yunus Emre, Mustafa Kemal ve Çay mahallelerinde acil yıkılacak binaların yıkımı ile enkaz kaldırma işlemleri gerçekleştiriliyor.

Bina sakinlerinin de refakat edebildiği çalışmalar, çok sayıda iş makinesiyle 15 noktada yapılıyor.