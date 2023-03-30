İskenderun'da fırtına 10 yıldır park alanında bekleyen gemiyi karaya oturttu Deprem bölgesi olan İskenderun'da limanda 10 yıl önce park edilen gemi, Doğu Akdeniz’i etkisi altına alan fırtınada yine karaya sürüklendi.

DHA

Depremin vurduğu Hatay'da felaketler arka arkaya yaşanıyor...

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından büyük yıkımın yaşandığı kentte binlerce vatandaş hayatını kaybetti.

Öte yandan birçok nokta zarar gördü.

Yaşanan depremler İskenderun ilçesinde çöküntüye sebep oldu.

Yoğun yağmur yağışlarının gerçekleştiği kentte su taşkınları yaşanıyor.

Gemi sürüklendi

Fırtınanın da etkisini gösterdiği bölgede 10 yıldır park alanında demirleyen 'Aqua Hercules' adlı gemi, karaya sürüklendi.

İskenderun Limanı'na 2012 yılında ilk 'Ropax' seferini gerçekleştirmek amacıyla Akdeniz’e açılan Aqua Hercules adlı gemi, 10 Temmuz 2013'te Mısır'ın Port Said Limanı'ndan gelerek Hatay’ın İskenderun Körfezi’ne demirledi.

Gemi, şirketin alacaklıları tarafından o tarihlerde bağlatıldı.

Haciz işlemleri devam ediyor

Görevliler tarafından İskenderun Limanı’na çekilen ve sahibinin gelip alması beklenen gemiye haciz işlemleri başlatıldı.

Karaya oturdu

Yaklaşık 10 yıldır İskenderun Körfezi gemi park alanında demirleyen 33 bin groston ve 193 metre uzunluğunda 320 yolcu, 185 tır ve 62 soğutuculu araç taşıma kapasitesi bulunan dev gemi, her fırtınada olduğu gibi, dün de Doğu Akdeniz’i etkisi altına alan fırtınada yine karaya sürüklendi.

10 yıldır, her fırtınada park alanından dalgalarla sürüklenen dev geminin, körfez gemi park alanda bulunan gemiler için büyük risk ve endişe yarattığı belirtilirken, sürüklenen gemi, bu kez İsdemir yakınlarında karaya oturdu.