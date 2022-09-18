Petrol
91.57
0.78%
Euro
18.2838
0.10%
Dolar
18.2556
-0.05%
Altın
983.62
0.58%
Borsa
3377
0.00%
Bitcoin
370.248
0.74%
BTXN Coin
7.97
3.37%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    İskenderun’da limanda su alan Togo bayraklı konteyner gemisi battı

    İskenderun Limak Port'ta yük boşaltmak üzere yanaştığı iskelede su alan "Sea Eagle" isimli konteyner gemisi battı. Geminin personeli tahliye edildiği için can kaybı yaşanmadı.
    • 18.09.2022 - 09:48
    • Güncelleme : 18.09.2022 - 09:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İskenderun’da limanda su alan Togo bayraklı konteyner gemisi battı

    Togo bayraklı 3 bin 120 grostonluk kargo gemisi "Sea Eagle" isimli gemi, konteyner yükünü boşaltmak üzere iskeleye yanaştı.

    Gemi bilinmeyen bir nedenle su aldı

    Yük indirme işlemleri sırasında kargo gemisi, bilinmeyen nedenle su almaya başladı.

    Personel tahliye edildi

    İçindeki personel kısa sürede tahliye edilen gemi, bir süre sonra yan yatarak battı.

    Konteynerler kurtarılmaya çalışılıyor

    AA'nın haberine göre, güvenlik önlemleri de alınınan bölgede, gemideki konteynerlerin kurtarılması için çalışma yürütülüyor.

    gemi

    gemi

    gemi

    gemi

    gemi


    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!
    Advertorial

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!

    Ali Yiğit Buruk, Galatasaray'ın uğuru oldu
    Futbol

    Ali Yiğit Buruk, Galatasaray'ın uğuru oldu

    İzmir'de kavgaya müdahale eden polise bıçaklı saldırı
    3. Sayfa

    İzmir'de kavgaya müdahale eden polise bıçaklı saldırı

    Görüş Bildir