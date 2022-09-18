İskenderun’da limanda su alan Togo bayraklı konteyner gemisi battı

İskenderun Limak Port'ta yük boşaltmak üzere yanaştığı iskelede su alan "Sea Eagle" isimli konteyner gemisi battı. Geminin personeli tahliye edildiği için can kaybı yaşanmadı.

Togo bayraklı 3 bin 120 grostonluk kargo gemisi "Sea Eagle" isimli gemi, konteyner yükünü boşaltmak üzere iskeleye yanaştı.

Gemi bilinmeyen bir nedenle su aldı

Yük indirme işlemleri sırasında kargo gemisi, bilinmeyen nedenle su almaya başladı.

Personel tahliye edildi

İçindeki personel kısa sürede tahliye edilen gemi, bir süre sonra yan yatarak battı.

Konteynerler kurtarılmaya çalışılıyor

AA'nın haberine göre, güvenlik önlemleri de alınınan bölgede, gemideki konteynerlerin kurtarılması için çalışma yürütülüyor.