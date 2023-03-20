İskenderun'da yükselen deniz seviyesi çekildi! Deniz suyu normale döndü Depremin büyük yıkımlar bıraktığı kentte gece saatlerinde yükselen deniz suyu trafikte zor anlar yaşatırken deniz seviyesinin sabah saatlerinde normale döndüğü belirlendi.

Türkiye'de yaşanan felaketlerle mücadele devam ediyor...

Kahramanmaraş merkezli depremler ve yaşanan sel felaketinin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor.

6 Şubat depremlerinde büyük yıkıma uğrayan Hatay'da depremin bilançosu her geçen gün artıyor.

İskenderun ilçesinde gece saatlerinde denizin yükselmesi sonucu Atatürk Anıt Alanı, Mete Aslan Bulvarı ve Sahil Yolu Caddesi su ile doldu.

Trafikte zor anlar yaşandı

Oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araç sürücüleri ve yayalar trafikte ilerlemekte zorlandı.

50 santimetreye kadar yükseldi

Bazı cadde ve sokaklarda yer yer 50 santimetreye kadar yükselen su seviyesi büyük oranda çekildi.

İskenderun Belediyesi ekipleri de bölgede tahliye çalışması gerçekleştirdi.

Araçlar arıza yaptı

Bu arada su birikintilerinden geçen bazı otomobillerin arıza yaparak yolda kaldığı ve plakalarının düştüğü görüldü.

Otomobili arızalanan Oktay Erdem, dün gece yolda diz boyu su olduğunu belirterek, aracı için çekici beklediğini söyledi.

Kıyı kesimde çökme su seviyesini artırıyor

Suyun çekilmesi ve çalışmalarla mahalledeki trafik akışı büyük oranda normale döndü.

AFAD yetkilileri, depremler sonrası kıyı kesimlerde meydana gelen çökme sonucu zaman zaman deniz suyu seviyesinde yükselme oluştuğunu ifade etti.