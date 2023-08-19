İskenderun'un sahil kesimi bir kez daha su altında kaldı Bölgede aralıklarla su baskınlarının yaşandığı sahil kesimindeki caddeler, lodos nedeniyle yeniden suyuyla doldu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Afetin üzerinden bir aydan fazla zaman geçerken yaşanan deprem bölgelerinde sorunlar art arda yaşanıyor. Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden etkilenen Hatay'da kuvvetli rüzgar etkili oluyor. Deniz suları taştı Zaman zaman su baskınlarının yaşandığı İskenderun sahil kesiminde, lodosla birlikte yine deniz suları caddeleri doldurdu. Atatürk Caddesi ve Anıt Alanı'na dolan deniz suyuna aynı zamanda altyapının çökmesiyle atıkların karışması, sahil kesimindeki esnaf ve vatandaşları rahatsız ediyor. Yayalar mağduriyet yaşadı Mağduriyet yaşayan esnaf, altyapının bir an önce yapılmasını, ağır kış şartlarında bu sorunla karşılaşmak istemediklerini belirtti. Sıcak yaz günlerinde su altındaki sahilde, yayalar, araçlar geçişlerde güçlük çekiyor.