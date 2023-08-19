DHA
Afetin üzerinden bir aydan fazla zaman geçerken yaşanan deprem bölgelerinde sorunlar art arda yaşanıyor.
Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden etkilenen Hatay'da kuvvetli rüzgar etkili oluyor.
Deniz suları taştı
Zaman zaman su baskınlarının yaşandığı İskenderun sahil kesiminde, lodosla birlikte yine deniz suları caddeleri doldurdu.
Atatürk Caddesi ve Anıt Alanı'na dolan deniz suyuna aynı zamanda altyapının çökmesiyle atıkların karışması, sahil kesimindeki esnaf ve vatandaşları rahatsız ediyor.
Yayalar mağduriyet yaşadı
Mağduriyet yaşayan esnaf, altyapının bir an önce yapılmasını, ağır kış şartlarında bu sorunla karşılaşmak istemediklerini belirtti.
Sıcak yaz günlerinde su altındaki sahilde, yayalar, araçlar geçişlerde güçlük çekiyor.