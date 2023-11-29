Haberler



Gündem



İskenderun'un yaraları 3 gündür sarılamıyor! Kent sular altında...

İskenderun'un yaraları 3 gündür sarılamıyor! Kent sular altında... 26 Kasım'da kentte etkili olan sağanak yağmurun ardından deniz ile kara birleşti. Sular altında kalan caddelerde, 3 gündür temizlik çalışması tamamlanmadı. Bölge halkının mağduriyeti devam ediyor.