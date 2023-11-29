AA
Geçtiğimiz hafta sonu birçok kentte sel meydana geldi.
İzmir, Antalya ve Hatay'da şiddetli yağış bölgeyi olumsuz etkiledi.
Ev ve iş yerlerini su bastı, otomobiller suya gömüldü.
Sürücüler ilerleyemedi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan fırtına ve sağanak yağış sonrası kara ile deniz birleşti.
Rögarlar taşarken, su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Mağduriyetler giderilmedi
Bölgede fırtına etkisini yitirmesine rağmen caddelerdeki su çekilmedi.
3 gündür mağduriyetleri devam eden bölge halkının yağmurla mücadelesi devam ediyor.
Temizlik çalışmaları sürerken kent meydanlarındaki sular ise henüz tam anlamıyla çekilemedi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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