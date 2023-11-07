İSKİ açıkladı! İstanbul'da baraj doluluk oranı kritik seviyede Kurak geçen yaz ayları ve beklenen sonbahar yağışlarının gelmemesi nedeniyle İstanbul'u besleyen barajlarda su oranı yüzde 17'ye kadar düştü. Yetkililer vatandaşlara tasarruf konusunda uyarılarda bulunuyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

İklim değişikliği nedeniyle İstanbul'da son yılların en yüksek kuraklık oranları yaşanıyor.

Yurt genelinde devam eden kuraklık, İstanbul'da da barajların boşalmasına neden oldu.

İSKİ son verileri açıkladı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'daki barajların doluluk oranını açıkladı.

Yağışlar çare olmadı

Hafta sonu özellikle gece saatlerinde sağanağın etkili olduğu kentte baraj doluluk oranında artış olmadı.

Dahası bugün itibariyle oran daha da geriledi.

Megakent'te barajların doluluk oranı; 4 Kasım Cumartesi günü yüzde 17,8, 5 Kasım Pazar günü yüzde 17,59 ve dün yüzde 17,31 olarak ölçüldü.

An itibarıyla yüzde 17 seviyesinde

İSKİ verilerine göre bu sabah ise bu oran, yüzde 17,10'a düştü.

Vatandaşlara uyarı

Yetkililer, su kullanımı konusunda İstanbulluların dikkatli olması çağrısını yineledi.

Su seviyesi en düşük Sazlıdere Barajı

Kentte su sağlayan barajlar arasında su doluluk seviyesi en düşük Sazlıdere oldu.

Barajda su doluluk oranı geçen yıl 5 Kasım'da yüzde 44,02 iken bugün itibarıyla yüzde 2,77'ye geriledi.

Pabuçdere Barajı ise kuruma noktasına geldi. Bugün su doluluk oranı 3,45 iken, geçen yılın aynı dönemde yüzde 3,42 ölçülmüştü.

Kazandere Barajı'nda da geçen sene 5 Kasım'da yüzde 27,01 olarak tespit edilen doluluk oranı yüzde 7,3'e kadar düştü.

Geçen yıl yüzde 43 seviyelerindeydi

Terkos Barajı'nda su doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 7,95 olurken, geçen yılın aynı döneminde yüzde 43,34 olarak kayıtlara geçmişti.

Elmalı Barajı'nda geçen yıl 5 Kasım'da 43,58 olan doluluk oranı, son 6 yılın en düşük seviyesine inerek yüzde 16,04'e kadar geriledi.

Alibey Barajı'nda geçen yıl aynı dönemde yüzde 22,9 olan doluluk oranı yüzde 17,71'e düştü. Bu oran, son 10 yılın en düşük seviyesi olarak kayda geçti.

Istrancalar'da ise geçen yıl yüzde 26,78 olan doluluk oranı, bugün yüzde 27,59 olarak belirlendi.

Darlık Barajı'nda da geçen yıl 5 Kasım'da yüzde 41,72'lik doluluk oranı, bugün yüzde 28,83 oldu.

9 yılın en düşük seviyesi

Ömerli Barajı'nda su doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 38,12 olurken, geçen yılın aynı döneminde yüzde 42,92 olarak kayıtlara geçmişti.

Bu oran da son 9 yılın en düşük seviyesi olarak dikkati çekti.

Ayrıca kente su sağlayan 10 barajın 7'sinde su seviyesi yüzde 20'nin altına düşerken, genel doluluk ise yüzde 17,59 olarak ölçüldü.