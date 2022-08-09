İSKİ Genel Müdür Yardımcısı AK Partili Mahmut Kahraman oldu

Ekrem İmamoğlu belediye başkanı olduktan birkaç ay sonra İSKİ Atık Su ve İnşaat Daire Başkanlığı görevine getirilen AK Partili Mahmut Kahraman, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

İnşaat mühendisi Mahmut Kahraman, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yönetimi değiştikten birkaç ay sonra İSKİ Atık Su ve İnşaat Daire Başkanlığı görevine getirildi.

AK Partili Kahraman'ın ataması, bazı kesimlerin hem dikkatini hem de tepkisini çekti.

İmamoğlu’na tepki var

Muhaliflere göre daha AK Parti yönetiminden kalma bürokratların İBB yönetimine atanması büyük bir eksiklik…

Bu atama ile birlikte Ekrem İmamoğlu’nun yönetimi eleştiriliyor.

İmamoğlu'na “kadronuzda başkası mı yok” deniliyor.

İSKİ’den açıklama geldi

Öte yandan İSKİ İnsan Kaynakları'ndan yapılan duyuruya göre, Kahraman şimdi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Oluru ile yatırımlardan sorumlu İSKİ Genel Müdür Yardımcısı oldu.

Kahraman için “İSKİ Atık Su ve İnşaat Daire Başkanı olarak görev yapan Sayın Mahmut Kahraman, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Oluru ile 8 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla yatırımlardan sorumlu İSKİ Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.” açıklaması yapıldı.

Şantiyelerde görev yaptı

51 yaşındaki Mahmut Kahraman, 1995 yılında İSKİ Genel Müdürlüğü Atık Su İnşaat Daire Başkanlığı'nda göreve başladı.

Kahraman, inşaat mühendisi kontrol amiri olarak şantiyelerde görev yaptı.

AK Parti’den Elazığ Belediye Başkan aday adayıydı

2002 yılında Asya Yakası Atık Su İnşaat Müdürlüğüne getirilen Kahraman, 2019-2022 yılları arasında İSKİ Atık Su ve İnşaat Daire Başkanı olarak görev yaptı.

2 çocuk babası olan Kahraman'ın, bir dönem AK Parti’den Elazığ Belediye Başkan aday adayı olduğu biliniyor.