İSKİ: İstanbul'da musluktan su için

Genel Müdür Başa, ekonomik ortama işaret ederek, "İstanbullulara musluktan su içme çağrısı yapıyoruz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentte musluk suyunun kullanımına dair açıklama yaptı.

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İstanbul halkından musluk suyu içmesini istedi.

"Tam tersini söylüyoruz: Musluktan içilir"

Başa, "Bugün kime sorsak, İstanbul’da musluk suyunun içilmeyeceğini söyleyecektir. Oysa biz bunun tam tersini söylüyoruz. 'İstanbul’da su musluktan içilir' diyoruz." dedi.

İstanbul’un suyunu kaynağında korumaya başladıklarını ve 22 içme suyu arıtma tesisinde titizlikle arıttıklarını anlatan Başa, şunları söyledi:

"Şehre verdiğimiz suyu kontrol ediyoruz"

"Bu suları, evlere, şebekenin yüzde 99’u yenilenmiş ve içerisinde herhangi bir kirlilik barındırmayan düktil font borularla ulaştırıyoruz.

Şehre verdiğimiz suyu akredite laboratuvarlarımızda düzenli olarak kontrol ediyoruz. Aylık su kalite raporlarımızı da şeffaf bir şekilde, internet sitemizde yayınlıyoruz."

"Bu ekonomide musluktan su içme çağrısı yapıyoruz"

ANKA'nın aktardığına göre, İSKİ’nin Türkiye’nin en ucuz su tarifesine sahip idarelerinden biri olduğunu da belirten Genel Müdür Başa, “Bu ekonomik kriz ortamında, İstanbullulara musluktan su içme çağrısı yapıyoruz ve aile bütçelerine bir nebze de olsa destek olmaya çalışıyoruz.” dedi.