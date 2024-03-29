İSKİ paylaştı: Son yağmurların ardından İstanbul'un barajlarında son durum Megakent'e su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, yüzde 81,68 seviyelerine yükseldi. Bu oran 4 ay önce yüzde 16 seviyelerindeydi.

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ensonhaber.com

İstanbul, mart ayıyla birlikte yeniden sağanak yağmurların etkisi altına girdi.

Yağışlar, yaz sezonu öncesi barajlara adeta can suyu oldu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki son durum iyi seviyeye yükseldi.

Yüzde 81'i aştı

Bu kapsamda yapılan incelemelerde barajlardaki su seviyesi yüzde 81,68 oldu.

29 Mart Cuma günü itibarıyla ölçülen su seviyesindeki artış, yaz sezonu öncesi önemli bir seviyeye yükseldi.

4 ay önce yüzde 16 seviyelerindeydi

Yurt genelinde geçtiğimiz yıl kuraklık ve mevsim normallerinin altındaki yağışlar, İstanbul’u destekleyen barajları kuruma noktasına getirmişti.

Doluluk oranı 11 Kasım 2023'te yüzde 16,18'e kadar düşmüştü.

İSKİ'nin verilerine göre İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

- Alibey Barajı yüzde 70,68

- Büyükçekmece Barajı yüzde 76,97

- Darlık Barajı yüzde 88,21

- Istrancalar Barajı yüzde 58,74

- Kazandere Barajı yüzde 76,69

- Elmalı Barajı yüzde 91,62

- Ömerli Barajı yüzde 90,92

- Pabuçdere Barajı yüzde 76,14

- Sazlıdere Barajı yüzde 60,11

- Terkos Barajı yüzde 81,54