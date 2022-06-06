İSKİ'de görev değişimi

İBB'den yapılan yazılı açıklamaya göre Raif Mermutlu, 8 Ağustos'ta emekli olacak. Mermutlu'nun görevini genel müdür yardımcısı Dr. Şafak Başa vekaleten üstlenecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü'nde görev değişimi olacağını duyurdu.

Konuya ilişki açıklama yayınlandı.

Açıklamada, "Sayın Mermutlu'ya kurumumuza, İBB ailesine ve İstanbullulara verdiği değerli hizmetler için çok teşekkür ediyor, emeklilik hayatında da sağlık ve mutluluklar diliyoruz." denildi.

Vekaleten Şafak Başa görevi üstlenecek

Açıklamada, İSKİ Genel Müdürlüğüne vekalet edecek Dr. Şafak Başa'nın özgeçmişine de yer verildi.

Açıklamada, 4.5 yıl Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü yapan Başa'nın, 9 Ağustos 2019 tarihinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından İSKİ Genel Müdür Yardımcısı olarak atandığı bildirildi.

Başa'nın, 2021 yılı Temmuz ayında İSKİ İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevinde, bilgi işlem, abone hizmetleri ve şebekelerden sorumlu olduğu bildirildi. Başa'nın aynı zamanda İSKİ Yönetim Kurulu Üyesi olduğu da belirtildi.

İSKİ Genel Müdür Vekili Dr. Şafak Başa kimdir

1969 doğumlu Şafak Başa, 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. ODTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu İngilizce hazırlık programını 1992'de tamamladı. 1993-1994 yılları arasında İngiltere’de yabancı dil eğitimi ve kamu yönetimine yönelik kurslar aldı.

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğüne 13 Mart 2015'te atanan Dr. Başa, 9 Ağustos 2019'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından İSKİ'ye Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştı.

Temmuz 2021'e kadar İSKİ İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yapan Başa, daha sonra İSKİ Bilgi İşlem, Abone Hizmetleri ve Şebekelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, aynı zamanda İSKİ Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini sürdürdü.