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    İSKİ’den 11 saatlik su kesintisi açıklaması

    12 Ocak günü, saat 09.00 ila 20.00 saatleri arasında Eyüpsultan, Bayrampaşa, Esenler, Gaziosmanpaşa’da 11 saat su kesintisi yaşanacak.
    • İHA
    • 11.01.2022 - 09:28
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    İSKİ’den 11 saatlik su kesintisi açıklaması

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), yarın saat 09.00 ila 20.00 saatleri arasında, bazı ilçelere 11 saat su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

    KESİNTİ YAŞANACAK BÖLGELER

    "Eyüpsultan Rami Yeni, Düğmeciler, İslambey ve Topçular mahallelleri. Bayrampaşa, Yenidoğan, İsmetpaşa, Orta, Yıldırım, Terazidere, Altıntepsi, Vatan, Kartaltepe, Kocatepe ve Muratpaşa Mahalleleri. Esenler, Birlik, Çiftehavuzlar, Kazım Karabekir, Menderes, Fevzi Çakmak, Yavuz Selim, Mimar Sinan, Nene Hatun, Davutpaşa ve Namık Kemal mahalleleri. Gaziosmanpaşa, Merkez Mahallesi, Güngören, Gençosman ve Sanayi mahalleleri.”

    İSKİ’den 11 saatlik su kesintisi açıklaması #1


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