İSKİ'den bırakılan su, denizin rengini böyle değiştirdi

Küçükçekmece ile Avcılar arasında bulunan İSKİ'nin atık su ön arıtma tesisinden denize bırakılan su, sahil kesiminde denizin renginin değişmesine ve çevreye ağır koku yayılmasına neden oldu.

Küçükçekmece ile Avcılar arasında bulunan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)'ye ait olan günlük 354 bin metreküp arıtma kapasitesi ve 120 bin 829 metreküp debiye sahip Küçükçekmece Atık Su Ön Arıtma Tesisi'nin arka bölümündeki denize açılan kanaldan dün öğleden sonra, akşama kadar pis olduğu belirtilen su bırakıldı.

Kanaldan denize akan su, Marmara denizinin rengini kısa sürede değiştirdi. Denizin Avcılar kıyısı kahverengi olurken kötü koku da yayıldı.

Denizde oluşan renk değişimi havadan da görüntülendi.

"SÜREKLİ KOKU OLUYOR"

Bölgeye yürüyüş ve spor yapmak için gelenler de yayılan ağır kokudan rahatsız olduklarını belirtti. Yayılan kötü kokuyla ilgili konuşan Tamer Bulursayar, "Kumsal bölgedeki atığın buraya boşaltıldığını düşünüyorum. Arıtma tesisi kendi çevresine fayda etmedi. Koku ve denizdeki kirliliğin nedeni; coğrafik bir bölgesel yansıma mı bilemiyorum. Menekşe ve Avcılar kıyısında keskin bir koku var. Hem evsel hem sanayi kokusu var. Kirlilik, denizin kahverengi renginden belli. Şu an bulunduğumuz alanda sürekli koku olur. Buradan geçmemeye çalışırız" dedi.

İSKİ'nin arıtma tesisinden bırakılan su denizin rengini değiştirdi- İZLE

"YANLIŞ GİDEN BİR ŞEYLER VAR"

Bölgeye sürekli geldiğini belirten bir başka kişi de, "Bakın orada büyük bir kanal var. Su, tesisten arıtılmadan olduğu gibi denize dökülüyor. Döküldüğü için de pis koku yapıyor. Özellikle yaz aylarında burada oturamıyor, gezemiyorsun" diye konuştu. Sahil şeridinde spor yapan Seden Enginok, "Bunun en kısa sürede çözülmesini yetkililerden bekliyoruz. Özellikle su akan yerde deniz normal renginde değil. Kirli suyun aktığı bariz görülüyor. Oradan atık su veriliyor. Buradan yayılan ağır koku bütün sahil boyunca var. Karantina döneminden çıktık. Denizler biraz temizlendi ama burası değil" dedi.

Ağır kokunun, lodoslu havalarda ve yağmur yağdığında belirgin hissedildiğini anlatan Osman Balkan da "Arıtma tesisi yetersiz kalıyor ya yanlış giden bir şeyler var. 50 senedir burada oturuyorum. Yıllardır burada bu sorun devam ediyor. Tam o tarafa gidecektim kokudan dolayı geri döndüm" dedi.

Öte yandan tesiste çalışan bir görevli, tesisin özellikle yağışlı günlerde ön arıtma sisteminin yetersiz kaldığını, atık suların arıtılmadan denize bırakıldığını, sudaki renk değişikliği ve kokunun bir süre sonra kendiliğinden ortadan kalktığı bilgisini verdi.