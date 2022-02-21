İSKİ'den çeşme suyu açıklaması: İçilebilir

İSKİ Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Kocazeybek, İstanbul'da çeşme sularının içilebilirliğine onay verdi.

16 milyonu aşan nüfusu ile günlük ortalama 3 milyon metreküp su tüketiminin gerçekleştiği İstanbul'da, çeşme sularının içilip içilemeyeceği tartışmaları yıllardır devam ediyor.

Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde şebeke suyunun niçin içilemediği ve İSKİ web sayfasında İSKİ’nin misyon-vizyon kısmında “içilebilir su amacı” ifadesinin niçin yazıldığı, İBB Meclisi'nde de gündeme gelmişti.

İBB Meclis'indeki gündem sonrası son olarak İSKİ Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Kocazeybek, tartışmalara noktayı koydu.

Cumhuriyet gazetesine konuyla ilgili makele yazan Kocazeybek, İstanbul'da çeşme sularının içilebildiğini belirterek şu ifadeleri kaleme aldı;

"İÇMEYE UYGUN STANDARTLARDA"

"İSKİ’nin şebeke suyu son 2021 yılında yapılan dokuz kaynak suyu ile paralel incelemede sertlik ve koku (araştırmada yok ancak klor kullanımına bağlı bilinen bir gerçek) dışında diğer tüm kritik ve önemli parametrelerin bugün piyasada rahatça içilebilir durumda olan yeraltı kaynak suları ile benzer verilere sahip olması nedenleriyle, İstanbul şebeke sistemi suları; günlük yaşam içinde kullanım dışında içmeye de uygun standartlarda sağlıklı ve temiz olarak İstanbul halkının hizmetine sunulmaktadır."