İstanbul dahil olmak üzere Türkiye geneli, Kasım ayına kadar kurak günler geçirdi...
Özellikle İstanbul'da aşırı sıcaklar, barajların doluluk seviyesini azaltarak kiritik bir noktaya getirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 11 Kasım'dan itibaren verdiği sağanak yağış uyarıları insanları rahatlatırken, beklenilen de oldu.
Yurdun birçok bölgesinde başlayan sağanak yağış, sinyal veren barajlara adeta can suyu oldu.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ise yapışlar sonrasında İstanbul'daki barajların doluluk oranını açıkladı.
Barajlardan sevindiren haber
11 Kasım Cumartesi günü öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden şiddetli sağanağın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranındaki artış sürdü.
İstanbul'da şiddetli sağanaktan önce, 11 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde, barajların doluluk oranı yüzde 16.18'di. Dün sabah bu oran, yüzde 33.02'ye çıkmıştı.
Oran yüzde 33.46'ya yükseldi
Son 22 günde, aralıklarla süren yağışın ardından bu sabah, 2 Aralık Cumartesi itibariyle doluluk oranı yüzde 33.46'ya yükseldi.
Başka bir ifadeyle, 11 Kasım'dan bu yana kente düşen sağanak, İstanbul'un barajlarında 22 günde yüzde 17.28 artış sağladı.
Yağmurlu havalar devam edecek
Öte yandan, Meteoroloji'den alınan bilgiye göre önümüzdeki hafta içi de mega kentte sağanak bekleniyor.
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