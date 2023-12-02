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İSKİ'den sevindiren haber geldi! Barajların doluluk oranı bakın kaça çıktı...

İSKİ'den sevindiren haber geldi! Barajların doluluk oranı bakın kaça çıktı... Ülke genelinde yaşanan kuraklık sonrası İstanbul barajları alarm vermeye başladı. Sık sık konu hakkında da uyarılarda bulunan İSKİ bu defa, geçtiğimiz hafta yaşanan yağışların olumlu sonuçları olduğunu açıkladı.