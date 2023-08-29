İSKİ'den su tasarrufu hamlesi: Bahçe ve peyzaj sulama abonelikleri geçici durduruldu İSKİ, su tüketiminde tasarruf tedbirlerinde yeni bir uygulamaya geçme kararı aldı. Alınan karara göre, İstanbul'daki bahçe ve peyzaj sulama aboneliklerini geçici olarak durduruldu.

DHA

İstanbul'da etkisini gösteren sıcak hava dalgası sebebiyle, barajlardaki su seviyesi yüzde 30 civarında seyrediyor.

Bu durum İstanbul için tehlike çanlarının çalmasına neden oldu.

İSKİ'den tasarruf hamlesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su tüketimi tasarruf tedbirleri kapsamında bahçe ve peyzajsulama aboneliklerini geçici olarak durdurma kararı aldı.

Buna göre, İSKİ dağıtım yerlerine bahçe ve peyzaj sulamalarının durdurulması yönünde yazı gönderdi.

Gönderilen yazıda şebeke suyu ile bahçe sulama aboneliğinin geçici süreyle durdurulduğu bildirildi.

Barajlardaki doluluk oranı, 9 yılın en düşük seviyesinde

İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre şehirdeki barajların genel doluluk oranı son 9 yılın en düşük seviyesine gerileyerek yüzde 30.06 oldu. Yaz aylarında mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklık nedeniyle mega kentteki barajlarda bulunan su buharlaşıyor.

Yağışsız geçen yaz ayları nedeniyle kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya kalan barajlarda hava sıcaklıkları nedeniyle rekor buharlaşma olması bekleniyor. Uzmanlara göre sıcak hava ve yüksek nem nedeniyle İstanbul’da her gün on binlerce ton baraj suyu buharlaşıyor.