İSKİ'nin KDV açıklamasına Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yanıt: Gerçeği yansıtmıyor

İSKİ'nin internet sitesinde yer alan 'Faturalara Yansıtılan KDV Farkı Hakkında Açıklama' duyurusuna, Hazine ve Maliye Bakanlığı 'gerçeği yansıtmamaktadır.' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün ( İski ) internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden bugün yapılan "Faturalara yansıtılan KDV farkı hakkında açıklama" duyurusunda yer alan hususların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabına yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İSKİ'YE ÖZGÜ BİR UYGULAMA BULUNMAMAKTADIR"

"İski'nin internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden bugün yapılan 'Faturalara yansıtılan KDV farkı hakkında açıklama' duyurusunda yer alan hususlar gerçeği yansıtmamaktadır. 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun uygulanmasına ilişkin mevzuat hükümleri öteden beri mükellefler arasında ayrım yapmaksızın uygulanmakta olup ilgili mevzuat kapsamında İSKİ'ye özgü bir uygulama bulunmamaktadır."