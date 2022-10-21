İŞKUR 9.600 TL maaşla personel alıyor! KPSS şartı aranmayacak! 115 bin eleman alınacak

İŞKUR'un resmi internet sitesinde yayınlanan ilana göre 9.600 maaşla 115 bin personel alımı yapılacak. İşte İŞKUR'un KPSS şartı aramadığı ilan ve şartları...

Türkiye İş Kurumu'nun resmi internet sitesinde yayınlanan ilanda KPSS şartı olmadan 115 bin personel alımı yapılacağı açıklandı. Sitenin Açık İş Pozisyonları bölümünden genel iş ilanlarını ve aradığı meslekle ilgili ilanlar incelenebiliyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan ayı yeni işçi alımı ilanlarını duyurdu.

İnternet sitesinden açıklanmış olan verilere göre Türkiye genelinde işverenler, İŞKUR üzerinden 115 bin eleman alımı aramakta. Özel sektörün İŞKUR'a vermiş olduğu güncel 115 bin açık iş ilanı vatandaşların başvurularına açık şekilde bekliyor.

Buna göre yaklaşık 20 bini beden işçisi olan (inşaat, taşıma, temizlik, yükleme-indirme gibi) ilanlar bulunuyor. Ayrıcca yine muhasebeci ilanları da sitede çokça yer alıyor. Özel güvenlik görevlisi, çağrı merkezi, şoför, perakende ve gıda gibi birçok sektörde ise personel açığı bulunuyor.

İlanlara başvuru nasıl yapılıyor?

Başvuruların nasıl yapılacağı dam merak ediliyor. Başvuru için İŞKUR'da kaydınız olması gerekmekte. Kaydınız olmaması durumunda ilk olarak 'esube.iskur. gov.tr' adresi üzerinden 'üye ol' seçeneğini tıklayabilir ve TC kimlik numaranız vasıtasıyla gerekli bilgileri de yazarak kaydınızı tamamlayabilirsiniz.