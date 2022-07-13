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İŞKUR KPSS şartsız personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları

İŞKUR KPSS şartsız personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları

İŞKUR tarafından yayınlanan ilana göre 81 il olmak üzere her ilden personel alımı yapılacak.Başvuru şartları nedir?