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    İŞKUR KPSS şartsız personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları

    İŞKUR tarafından yayınlanan ilana göre 81 il olmak üzere her ilden personel alımı yapılacak.Başvuru şartları nedir?
    • 13.07.2022 - 14:36
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    İŞKUR KPSS şartsız personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları

    İŞKUR tarafından yayınlanan ilana göre farklı meslek ve branşlar için personel alımı gerçekleştirilecek.İşe alınacak adaylarda KPSS şartı aranmayacak.

    Personel alımı için şartlar belli oldu.Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar E-devlet ve İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler.

    İŞKUR KPSS şartsız personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları #1

    Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak personel alımları için belirlenen şartlar şu şekilde olacak.

    KPSS şartsız personel alımı başvuru şartları

    İŞKUR KPSS şartsız personel alımı başvuruları 10 Temmuz tarihinde başladı.İşte başvuracak adaylardan istenen şartlar;

    - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

    - Başvuru yapacak erkek adayların askerliklerini tamamlamış olması

    - İlkokul,ortaokul veya lise mezunu olmak

    - Milli Eğitim bakanlığı tarafından onaylı sertifikası olanlar

    - Mesai saatlerine uyabilecek çalışma prensibine sahip olmak

    - Kamu haklarından yasaklanmamış olmak

    - Verilecek işleri özveri ile tamamlayabilecek adayların başvurmaları istenmektedir.


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