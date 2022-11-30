İŞKUR profil aktifleştirme 2022: İŞKUR profil statüsü nasıl aktif edilir?

İŞKUR aracılığıyla iş başvurusunda bulunacak olanlar, profil aktifleştirme uyarısıyla karşılaşıyor. Peki İŞKUR profil aktifleştirme nasıl yapılır? İşte detaylar...

İŞKUR, devlet ve özel sektörden olmak üzere binlerce ilana başvuru sağlıyor.

İşkur üzerinden işsizlik maaşı, kısa çalışma ödeneği başvurusu, iş başvurusu ve tüm programlar ile desteklere başvuru yapabilmek için kişinin İşkur profili oluşturması ve profil statüsünün de aktif olması gerekmektedir.

İŞKUR ile iş ilanına başvurmak isteyen bazı vatandaşlar ekranda "Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar." uyarısı ile karşılaşıyor.

İlgili ilana başvurmak için öncelikle adaylar profil statüsünü pasiften aktife çevirmesi gerekiyor. Aktif statüdeyken açık işlere başvurabilir, işverenin sorgularında görünürsünüz, ve işveren sizi seçebilir.

Peki İŞKUR profil aktifleştirme nedir, nasıl yapılır? İŞKUR profili nasıl aktif edilir? İşte aktifleştirme detayları...

İŞKUR profil aktifleştirmek için;

İŞKUR profil statüsünü aktif etmek için oluşturduğunuz profile şifre ile giriş yapın.

https://esube.iskur.gov.tr/ adresinden giriş yaptıktan sonra “Özgeçmiş” linkine tıklayıp “İş Arama Statüsü” bölümündeki “Pasif” yazan kısmı “Aktif” olarak seçip, kaydedin. Bu şekilde profiliniz aktif olacaktır.