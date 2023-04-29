İslahiye'nin deprem konutları yükseliyor: TOKİ 5 bloğu tamamlıyor Depremin büyük ölçüde hasar verdiği Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, mart ayında temeli atılan 17 bloklu projede çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

AA & Ensonhaber

Türkiye'nin deprem felaketleriyle mücadelesi sürüyor.

Yıkıcı depremler, milyonların yüreğinde kapanmaz yaralar açtı.

50 bini aşkın vatandaşın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli afet, asrın felaketi olarak kayıtlara geçti.

Devletin tüm imkanları, yerle bir olan ve adeta enkaza dönen şehirler için seferber edildi.

Afet konutları 1 yıl içerisinde tamamlanacak

6 Şubat'tan bu yana da afetzedeler için büyük bir mücadele yürütülüyor.

Öyle ki, söz verildiği gibi 1 yıl içerisinde tamamlanması planlanan konutlar hızla yükselmeye başladı.

Mimari ve yöresel yapıya uygun inşa edilen konutlar, vatandaşlara adeta güven veriyor.

17 bloklu 399 daireli proje

Bu çalışmalardan biri de Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yürütülüyor.

İlçenin Kırıkçalı Mahallesi'nde mart ayında temeli atılan 17 blok ve 399 daireden oluşan projede inşaat çalışmaları hızla sürüyor.

24 dairenin bulunduğu 1 bloğun kaba inşaatı tamamlanırken diğer 4 bloğun ise kaba inşaatında hummalı çalışma yürütülüyor.

"5 bloğun kaba inşaatı 4 gün içinde bitirilecek"

Proje Koordinatörü Murat Ulusoy, bölgede yapılacak 399 konutun bir an önce tamamlanması için çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Kaba inşaatların yükseldiğini ve ekiplerin durmadan çalıştığını aktaran Ulusoy, şu ifadeleri kullandı:

Çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Bölgede toplamda 17 bina yapılacak. Kaba inşaatlarımız hızlı şekilde yükseliyor. Hali hazırda yapımı devam eden 5 bloğun kaba inşaatı 4 gün içinde bitirilecek.

"Ekim ayı gibi projemiz tamamlanır"

Ulusoy, ilçenin birçok yerinde TOKİ konutlarının yapıldığını belirtti.

Yapımı devam eden projelerin de kısa süre içinde tamamlanacağını anlatan Ulusoy, şunları kaydetti: