AA & Ensonhaber

Afet bölgesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 5 ay önce yaşanan asrın felaketinde yaralar sarılıyor.

Devletin tüm imkanlarını seferber etmesiyle arınmadan beslenmeye her türlü ihtiyaçlar karşılanmaya başladı.

Afet konutları yükseliyor

Bir yandan konteynerler kurulurken bir yandan da söz verildiği gibi konutlarına geçildi.

Ekiplerin büyük bir mücadele ortaya koyduğu afet konutlarında, çalışmalarda sona gelindi.

399 daireli bloklarda sona gelindi

Depremden önemli ölçüde etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde temeli atılan, 17 blok ve 399 daireden oluşan deprem konutlarının yapımı sürüyor.

12 Nisan'da örnek dairesi tamamlanan proje kapsamında 17 bloktan 10'unda dış cephe mantolama çalışmaları devam ediyor.

İslahiye'nin deprem konutlarında sona doğru: Dış cephe çalışmaları yapılıyor
İslahiye'nin deprem konutları

"Örnek daireli blokun dış cephesi tamamlandı"

TOKİ Uzmanı ve İnşaat Mühendisi Fatih Taşdemir, mart ayında temeli atılan projede çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

Ekiplerin durmadan çalıştığını anlatan Taşdemir, şunları söyledi:

Projede 13 blokta kaba inşaatı tamamladık, 4 blokta cephe imalatları devam ediyor. Mart ayında temelini attığımız örnek daireli blokun dış cephesi tamamlandı. Nurdağı'nda 2 bin 509, İslahiye'de 4 bin 531 konut olmak üzere 7 bin 40 konutun inşası sürüyor.