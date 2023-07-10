İslahiye'nin deprem konutlarında sona doğru: Dış cephe çalışmaları yapılıyor

Afet bölgesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
Kahramanmaraş merkezli 5 ay önce yaşanan asrın felaketinde yaralar sarılıyor.
Devletin tüm imkanlarını seferber etmesiyle arınmadan beslenmeye her türlü ihtiyaçlar karşılanmaya başladı.
Afet konutları yükseliyor
Bir yandan konteynerler kurulurken bir yandan da söz verildiği gibi deprem konutlarına geçildi.
Ekiplerin büyük bir mücadele ortaya koyduğu afet konutlarında, çalışmalarda sona gelindi.
399 daireli bloklarda sona gelindi
Depremden önemli ölçüde etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde temeli atılan, 17 blok ve 399 daireden oluşan deprem konutlarının yapımı sürüyor.
12 Nisan'da örnek dairesi tamamlanan proje kapsamında 17 bloktan 10'unda dış cephe mantolama çalışmaları devam ediyor.
"Örnek daireli blokun dış cephesi tamamlandı"
TOKİ Uzmanı ve İnşaat Mühendisi Fatih Taşdemir, mart ayında temeli atılan projede çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.
Ekiplerin durmadan çalıştığını anlatan Taşdemir, şunları söyledi:
Projede 13 blokta kaba inşaatı tamamladık, 4 blokta cephe imalatları devam ediyor. Mart ayında temelini attığımız örnek daireli blokun dış cephesi tamamlandı. Nurdağı'nda 2 bin 509, İslahiye'de 4 bin 531 konut olmak üzere 7 bin 40 konutun inşası sürüyor.