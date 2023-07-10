İslahiye'nin deprem konutlarında sona doğru: Dış cephe çalışmaları yapılıyor 6 Şubat depremlerinden önemli ölçüde etkilenen İslahiye ilçesinde, TOKİ'nin yaptığı 17 bloklu deprem konutlarından 10'unda kaba inşaat bitti ve mantolama çalışmalarına başlandı.

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AA & Ensonhaber

Afet bölgesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 5 ay önce yaşanan asrın felaketinde yaralar sarılıyor.

Devletin tüm imkanlarını seferber etmesiyle arınmadan beslenmeye her türlü ihtiyaçlar karşılanmaya başladı.

Afet konutları yükseliyor

Bir yandan konteynerler kurulurken bir yandan da söz verildiği gibi deprem konutlarına geçildi.

Ekiplerin büyük bir mücadele ortaya koyduğu afet konutlarında, çalışmalarda sona gelindi.

399 daireli bloklarda sona gelindi

Depremden önemli ölçüde etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde temeli atılan, 17 blok ve 399 daireden oluşan deprem konutlarının yapımı sürüyor.

12 Nisan'da örnek dairesi tamamlanan proje kapsamında 17 bloktan 10'unda dış cephe mantolama çalışmaları devam ediyor.

"Örnek daireli blokun dış cephesi tamamlandı"

TOKİ Uzmanı ve İnşaat Mühendisi Fatih Taşdemir, mart ayında temeli atılan projede çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

Ekiplerin durmadan çalıştığını anlatan Taşdemir, şunları söyledi: