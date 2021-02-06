İslam Çupi ölüm yıl dönümünde anılıyor.. İslam Çupi kimdir, nereli, ne zaman vefat etti?

İslam Çupi ölüm yıl dönümünde anılıyor.. İslam Çupi kimdir, nereli, ne zaman vefat etti?

Türk spor gazeteciliğinin duayen ismi İslam Çupi, vefatının 20. yılında anılıyor. Fenerbahçe taraftarının gönlünde ayrı bir yeri olan yazar İslam Çupi kimdir, ne zaman ve neden öldü?

Basın Şeref Kartı sahibi ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi gazeteci İslam Çupi 20. ölüm yıl dönümünde unutulmadı.

Spor camiasında sevilen bir isim olan Çupi, birçok gazetede spor yazarlığı yapmıştır.

Fenerbahçe ile özel bir bağı olan İslam Çupi, ''Fenerbahçe büyüklüğü ne şampiyonluk büyüklüğü, ne kupa büyüklüğüdür. Onun büyüklüğü başka bir büyüklüktür işte... Adı konamaz'' sözlerinin sahibidir.

Vefatının ardından 20 yıl geçmesine rağmen sevenleri tarafından anılan İslam Çupi'ye dair bilgiler merak konusu oldu.

İşte duayen gazeteci İslam Çupi hakkında bilgiler..

İSLAM ÇUPİ KİMDİR?

İslam Çupi, 1932 yılında Arnavutluk'un başkenti Tiran'da doğdu. Ailesi daha sonra İstanbul'a taşındı. 1951 yılında Vefa Lisesi'ni bitirdi. 1957'de Günlük Spor Gazetesi'nde muhabir olarak gazeteciliğe başladı. Bir dönem amatör olarak futbol oynadı. Son Havadis, Türkiye Spor, Yeni İstanbul, Akşam, Tercüman gibi gazetelerde çalıştı.



1981 yılında Milliyet'in spor müdürü Namık Sevik'in çağrısı üzerine hayatının sonuna kadar ayrılmayacağı Milliyet Gazetesi'ne geçti ve "Pazarın Ertesi" isimli köşesinde yazdı.

Gazetecilik yaşamı boyunca değişik alanlarda 26 ödül kazandı. Bir dönem Türkiye Spor Yazarları Derneği asbaşkanlığı görevini üstlendi. Fransızca biliyordu.

İslam Çupi, 1995 yılında yayımlanan "Hey Gidi İstanbul" isimli bir kitap yazmıştır. Ayrıca vefatından sonra yazılarının derlendiği "Futbolun Ölümü" ve "Olaylar, sağ bekin lahana dolmasını yemesiyle başladı" isimli kitaplar yayımlanmıştır.

İslam Çupi, 44 yıllık gazeteci olan İslam Çupi tedavi gördüğü İstanbul Tıp Fakültesi'nde anî kalp durması sonucu 6 Şubat 2001 tarihinde hayatını kaybetti.



20 Ocak 2006 tarihinde Fenerbahçe Spor Kulübü yönetimi Şükrü Saracoğlu Stadyumu basın tribününe İslam Çupi adını vermiştir.



Çevresi tarafından; Spor yazarlarının Balzac'ı, Arnavut prensi, Mavi gözlü dev, Baba diye anılırdı.

Yazılarını daima kurşun kalemle yazan ve 44 yıllık gazeteci olan İslam Çupi tedavi gördüğü İstanbul Tıp Fakültesi'nde anî kalp durması sonucu 6 Şubat 2001'de hayatını kaybetti. Cenazesi Topkapı Maltepe Mezarlığına defnedildi.