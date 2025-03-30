İslam dünyasında Ramazan Bayramı iki ayrı tarihte kutlanacak

Haber Merkezi

Türkiye, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn, Lübnan, Filistin, Sudan ve Yemen'in de aralarında bulunduğu çok sayıdaki İslam ülkesinde hilalin görülmesi nedeniyle Ramazan Bayramı'nın ilk günü 30 Mart Pazar olarak ilan edildi.

Ürdün, Suriye, Mısır, Irak ve Umman'da ise hilal görünmediği gerekçesiyle bayram bir gün sonra yani 31 Mart Pazartesi kutlanacak.

Irak'ta Sünni Vakfı da Ramazan Bayramı'nın ilk gününün pazartesi günü olacağını duyururken Şiilerin en büyük dini mercii Ayetullah Ali es-Sistani de pazar gününün Ramazan ayının son günü olacağını belirtti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki Vakıflar Bakanlığı ise pazar gününün Ramazan Bayramı'nın birinci günü olduğunu duyurdu.

İSLAM ÜLKELERİ FARKLI GÜNLERDE BAYRAM YAPIYOR

Bazı İslam ülkelerinin hilalin dünyanın herhangi bir yerinde görülmesini veya görülebilirliğini değil kendi ülkelerinde görülebilirliğini esas alması nedeniyle İslam ülkeleri farklı günlerde bayram yapıyor.

Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı da ramazan ayının başlangıcı ve bayramların tespitinde öteden beri İslam alimlerinin büyük çoğunluğunca benimsenmiş hilalin yerel görülmesini değil dünyanın herhangi bir yerinden görülmesini (ihtilaf-ı metali) esas alıyor.