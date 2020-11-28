İslam İşbirliği Teşkilatı'nın yeni genel sekreteri belli oldu

İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliğine Çad'ın adayı Hüseyin İbrahim Taha seçildi.

İT'nin Nijer'in başkenti Niamey'de yapılan 47. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında, görev süresi Kasım 2021'de dolacak olan İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin'in yerine gelecek isim için oylama yapıldı.

Çad'ın adayı Hüseyin İbrahim Taha, oy birliğiyle teşkilatın 12'nci genel sekreteri olarak seçildi.

NİJERYA VE BENİN'DEN DE DESTEK GELMİŞTİ

İİT Genel Sekreterliği adaylarından mevcut genel sekreter Useymin adaylıktan çekilmiş, Benin ve Nijerya ise Çad'a destek kararı almıştı.