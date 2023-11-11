İslam Zirvesi Ortak Bildirgesi: İsrail'e silah ihracatını derhal durdurun Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen İslam Zirvesi tamamlandı. Zirvede, Filistin'deki katliamın sona ermesi gerektiği ve İsrail'in saldırılarının savaş suçu olduğu konusunda mutabık kalındı.

AA & Ensonhaber

Dünya 36 gündür Orta Doğu'daki savaşı izliyor...

İsrail'in hedef aldığı Gazze Şeridi'nde insanlık dramına yol açan manzaralar ortaya çıkıyor.

Sivil halkı sık sık hedef alan İsrail ordusu, karadan saldırılarını artırdı.

Gazze için toplandılar

İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi, bugün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlendi.

Ortak bildiri yayınlandı

Zirve'nin ardından yayınlanan ortak bildiride Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun da katliamı kınaması ve savaş suçu olarak kabul etmesi istendi.

İsrail'in savaş suçu işlediği vurgulandı

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail'in işlediği savaş suçuna karşı soruşturmayı tamamlaması gerektiği ifade edildi.

"İsrail'e silah ihracatını derhal durdurun"

Bildiride ayrıca, tüm devletlerin İsrail'e silah ve mühimmat ihracatının derhal durdurması yönünde çağrı yapıldı.

Gazze'ye yönelik ablukanın kaldırılması, Arap, Müslüman ve Uluslararası İnsani Yardım konvoylarının Gazze'ye girişine izin verilmesi gerektiğine dikkat çekildi, iki devletli çözüm olmadan adil ve kalıcı bir barışın tesis edilemeyeceği vurgulandı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim’den bu yana 38'i Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 354’ü asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 506’sı çocuk, 3 bin 27’si kadın olmak üzere 11 bin 78 Filistinli öldürüldü, 27 bin 490 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 182 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 70 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.