İslam'ı hedef alan HDP'li Oya Ersoy'a, partisinden tepki

Kandil gecesinde İslam'ı ve Müslümanları hedef alan HDP'li vekil Oya Ersoy, kendi partisinden de tepki çekti. Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Hüda Kaya, Ersoy'un sözlerini eleştirdi.

3 ayların başlangıcına işaret eden Regaip Kandili'nde Meclis'te konuşma yapan HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, İslam'ı ve Müslümanları hedef almıştı.

Haddini aşan sözler sarf eden HDP'li Ersoy, ucube tabirini kullanarak İslam tarihini işaret etmişti.

Ersoy'un bu sözleri kısa sürede oldukça çok sayıda milletvekilinin ve vatandaşın tepkisini çekti.

Meclis kürsüsünden yapılan hakareti, HDP'li Ersoy'un sıra arkadaşları da savunamadı.

"GERİCİLİK TANIMLAMASI RAHATSIZ EDİCİ"

HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Twitter'dan konuya ilişkin açıklama yaptı. Ersoy'un sözlerini yanlış bulduğunu dile getiren Gergerlioğlu, "Oya Ersoy'un sözlerini yanlış buluyorum. Müslümanlar için incitici sözlerdir. Dini inançta ve ifadede herkes özgürdür ama gericilik tanımlaması rahatsız edicidir. Birliktelik, aynîlik değildir. Herkesin görüşüne, inancına saygı duyarım ama yanlışı eleştiririm. HDP, farklılıkların bir arada olduğu bir partidir. Bu yaşadıklarımız, farklılıklarımızı ve hassasiyetlerimizi daha çok birbirimizle konuşmamız gerektiğini gösterir. Birlikte toplumsal barışı sağlamak zor ama imkansız değil." ifadelerini kullandı.

HDP'li Oya Ersoy'dan TBMM'de İslam'a ve Müslümanlara hakaret - VİDEO ARŞİV

HÜDA KAYA DA TEPKİ GÖSTERDİ

HDP Milletvekili Hüda Kaya da, Ersoy'un HDP tabanını da incittiğini ifade etti. Kaya, inanç sahibi insanların ötekileştirildiği dilin siyaset dili olamayacağını söyledi.