İslam'ı hedef alan Macron'a Arap Birliği sessiz kaldı

İslam'ı hedef alan tavırlarından dolayı Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a Arap Birliği'nden henüz bir kınama gelmedi.

Fransa'da, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, son dönemde Müslümanları ve İslami kuruluşları hedef almasıyla ülkede İslam karşıtı uygulamalar görülmeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde Macron açıklamasında, Hz Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemiş, ardından Fransa'da Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtıldı.

İLK TEPKİ ERDOĞAN'DAN

Macron'un bu faaliyetlerine dünyadan ilk tepki ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

Macron'un İslam'la ve Müslümanlarla derdinin ne olduğunu soran Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı'nın zihinsel bir tedaviye ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Suudi Arabistan ile BAE ise bu olayda Macron'un yanında durdu.

ARAP BİRLİĞİ KINAMADI

Birkaç Arap ülkesinin dışında şu ana kadar Macron'a Arap Birliği'nden resmi bir kınama gelmedi.

Her fırsatta Türkiye'nin faaliyetlerine yönelik eleştiri için toplanan Arap Birliği'nin bu sessizliği Müslümanlar tarafından tepkiyele karşılandı.