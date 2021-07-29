İşletmelere müjde! Lütfi Elvan duyurdu: Destekler 2 ay daha uzatıldı!

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda salgından olumsuz etkilenen sektörlere ilişkin müjdeyi verdi.

Pandemiden etkilenen ekonomik faaliyetlere destek sağlanması amacıyla çok sayıda hizmet kolunda katma değer vergisi (KDV) oranlarında 31 Mayıs 2021'e kadar geçerli indirimli oranların süresine dair yeni karar alındı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yaptığı açıklamada KDV indirimlerinin süresinin uzatıldığını duyurdu.

Vatandaşlar, KDV indirimleri uzatıldı mı, ne zamana? KDV indirimi son gün ne zaman? sorularını araştırıyor. Peki KDV indirimleri ne zamana kadar uzatıldı? İşte son gelişmeler..

KDV İNDİRİMİ UZATILDI MI?

Konuyla ilgili açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, KDV oran indirimi desteğinin 2 ay daha uzatıldığını bildirdi.

Bakan Elvan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Salgından olumsuz etkilenen sektörlerimizi desteklemek amacıyla; konaklama, yeme-içme, ulaşım, işyeri kiralama ve diğer hizmetlerde son 1 yıldır uyguladığımız KDV oran indirimlerinin süresini 2 ay daha uzatıyoruz" dedi.

KDV İNDİRİMİ SON GÜN 2021

KDV indirimi 31 Eylül 2021 tarihinde sona erecek.